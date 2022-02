SNK: Neues Projekt auf Basis der Unreal Engine in Entwicklung

Vor ein paar Tagen wiesen die Verantwortlichen von SNK noch einmal darauf hin, dass das Unternehmen den kürzlich veröffentlichten Fighting-Titel „The King of Fighters XV“ langfristig unterstützen möchte und derzeit an gleich vier Download-Paketen mit jeweils drei neuen Kämpfern arbeitet.

In einem aktuellen Interview ging Masanori Tsujii, seines Zeichens Lead-Designer bei SNK, ein wenig auf die Zukunftspläne seines Unternehmens ein und gab bekannt, dass SNK derzeit an einem weiteren Projekt arbeitet, das noch auf seine offizielle Enthüllung wartet. Abgesehen von der Tatsache, dass der neue Titel auf Basis der Unreal Engine entsteht, ließ sich Tsujii bisher jedoch keine weiteren Details entlocken.

SNK erwägt langfristigen Wechsel auf die Unreal Engine

„Wir testen derzeit ein neues Spiel, das sich in Arbeit befindet und die Unreal Engine verwenden wird. Also kann ich sagen, dass dies eine gute Möglichkeit für die Zukunft ist“, so Tsujii zu einem möglichen langfristigen Wechsel auf die Unreal Engine. Bei „The King of Fighters XV“ handelte es sich um den ersten großen Titel des japanischen Publishers, bei dem auf die Unreal Engine 4 gesetzt wurde.

„Mit der Unreal Engine 4 konnten wir realistische Beleuchtung und Schatten nutzen, aber auch den unrealistischen/stilisierten Kunststil beibehalten, den wir wollten. Es gab auch einige nicht realistische Licht-/Schattenanforderungen. Zum Beispiel warfen Charaktere Schatten auf den Boden, jedoch nicht aufeinander. Aber die Möglichkeit, den Beleuchtungscode der Engine zu ändern, machte dies möglich“, führte Tsujii zu den Arbeiten an „The King of Fighters XV“ aus.

„Die Leichtigkeit, mit der Materialien in Echtzeit bearbeitet und optimiert werden können, half uns, das Aussehen der Charaktere und der Hintergründe zu optimieren. Und die Künstler konnten sofort Ergebnisse von Parameteränderungen und dergleichen sehen, was mit unserer alten Engine nicht möglich war.“

