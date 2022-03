WWE 2K22: Aus diesem Grund bleibt der Entrance-Editor außen vor

In dieser Woche erscheint mit „WWE 2K22“ der neueste Ableger der langlebigen Wrestling-Reihe, mit dem die Entwickler von Visual Concepts den technischen Totalausfall „WWE 2K20“ vergessen machen möchten.

Nachdem im Laufe des heutigen Tages bereits das Day-One-Update angekündigt wurde, das ab sofort bereit steht und diverse Fehler behebt, nannten die Verantwortlichen von Visual Concepts nun ein weiteres Detail zu „WWE 2K22“. Wie es heißt, wird der Entrance-Editor in diesem Jahr außen vor bleiben. Mit diesem Feature war es in „WWE 2K20“ möglich, die Eintritte der WWE-Athleten anzupassen oder euren selbst erstellten Superstars einen eigenen Entrance zu verpassen. Doch warum wurde der Entrance-Editor aus „WWE 2K22“ gestrichen?

In der offiziellen Stellungnahme hieß es, dass das Feature entfernt wurde, da es in „WWE 2K20“ schlichtweg für zu viele Probleme und Fehler sorgte. Eigentlich sollte den Spielern und Spielerinnen bereits im Januar dieses Jahres mitgeteilt werden, dass sie in „WWE 2K22“ auf den Entrance-Editor verzichten müssen. Aus unterschiedlichen Gründen kam es dazu allerdings nicht und die entsprechende Mitteilung wurde erst kurz vor dem Release veröffentlicht.

Weitere Meldungen zum Thema:

„WWE 2K22“ wird ab dem 11. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Wer eine der Sonder-Editionen erwirbt, darf sich nicht nur über verschiedene exklusive Boni freuen. Darüber hinaus kann hier bereits ab dem morgigen Dienstag, den 8. März 2022 losgelegt werden.

Advanced Created Entrances are not in 2K22. I’m sorry y’all had to find out like this, we at VYBE and the devs tried to let y’all know back in January but was out of our hands. The reason listed was because it was a huge source for the game crashing in 2K20. I’m sorry y’all.

— Dalton Derrick (@PhoenixNitro) March 5, 2022