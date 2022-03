Gotham Knights: Offizielles Releasedatum bekanntgegeben

Nachdem „Gotham Knights“ auf das Jahr 2022 verschoben wurde, wollten die Verantwortlichen von Warner Media lange kein Veröffentlichungsdatum für das Action-Spiel nennen. Nachdem Gerüchte darüber laut wurden, dass der Titel noch einmal verschoben werden würde, versicherte der Publisher jedoch, dass „Gotham Knights“ definitiv noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.

Und anscheinend wurde Wort gehalten. Über Twitter wurde nun das Veröffentlichungsdatum genannt. „Gotham Knights“ wird am 25. Oktober 2022 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie für Xbox One erscheinen.

Action-Game erscheint am 25. Oktober

„Gotham wird immer seine Helden brauchen. Macht euch für ein brandneues Abenteuer am 25. Oktober 2022 bereit“, heißt es über den offiziellen Twitter-Account. „Gotham Knights“ spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der Batman umgekommen ist. Um die Sicherheit von Gotham City müssen sich also fortan Robin, Batgirl, Red Hood und Nightwing kümmern. Alle Charaktere verfügen über eigene Stärken und Fähigkeiten.

Die Spieler können entweder nahtlos zwischen den verschiedenen Helden hin- und herwechseln oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden gegen die Feinde von Gotham City vorgehen. Der Storyverlauf soll zwischen allen Charakteren geteilt werden, so dass diese nicht einzeln aufgelevelt werden müssen. Zeitraubendes Grinding soll dadurch entfallen

„Gotham Knights“ wurde 2020 angekündigt und sollte, wie „Suicide Squad: Kill The Justice League“, eigentlich bereits 2021 erscheinen. Beide Spiele wurden jedoch auf 2022 verschoben. Ebenfalls in diesem Jahr erscheinen soll das heiß erwartete „Hogwarts Legacy“, welches auch von Warner Media vertrieben wird. Das Zauberer-Spiel wurde ebenfalls für das Jahr 2022 versprochen. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum fehlt jedoch noch.

