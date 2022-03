Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin: Weitere Demo-Version entdeckt

Eine weitere Demo zu "Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin" befindet sich in Aussicht. Vermutlich wird die Testversion auf der heute Abend stattfindenden State of Play vorgestellt.

Anscheinend dürft ihr "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" in den nächsten Tagen ausführlich testen.

Wieder einmal hat der Twitter-Nutzer „PlayStation Game Size“ etwas Interessantes in der PSN-Datenbank entdeckt. Und zwar konnte eine Demo-Version von „Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin“ ausfindig gemacht werden. Die Dateigröße beträgt 35,7 Gigabyte, wobei es sich um die PS5-Version handelt.

In einem weiteren Tweet fügt „PlayStation Game Size“ hinzu, dass auch eine PS4-Fassung vorhanden ist. Zudem sollt ihr die erzielten Fortschritte auf die Vollversion übertragen können.

Ankündigung auf der State of Play?

Wahrscheinlich wird die Demo schon in Kürze verfügbar sein. Es wird vermutet, dass die bevorstehende State of Play-Ausgabe für die Ankündigung genutzt wird. Die Übertragung findet heute Abend um 23 Uhr statt. Im Vorhinein teilte Sony mit, dass sich die Show auf Spiele von japanischen Publishern konzentrieren wird. In diesem Fall lautet der zuständige Publisher Square Enix.

Es wäre bereits die dritte Demo zum Spiel. Im Juni 2021 durften die PS5-Spieler „Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin“ zum ersten Mal antesten. Vier Monate später erschien die nächste Testversion, dieses Mal auch für die Xbox Series X/S. Nun befindet sich die nächste Demo-Version in Aussicht, die wohl auch den PS4-Spielern zugänglich gemacht wird.

Der Release des „Final Fantasy“-Spinoffs rückt jedenfalls näher. In neun Tagen, also am 18. März, kommt das actionorientierte Rollenspiel auf den Markt. Versorgt werden die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie der PC via Epic Games Store.

Im PlayStation Store kostet die Standard-Edition von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ 69,99 Euro. Damit gelangt ihr in den Besitz der PS4- und auch der PS5-Version. Zudem wird eine Digital Deluxe Edition angeboten, die 30 Euro mehr kostet und folgende Boni enthält: Der Season Pass inklusive drei DLCs, ein Artbook, der Mini-Soundtrack, 72-stündiger Pre-Access, zwei exklusive Waffen und ein PS4-Design.

