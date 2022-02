Stranger of Paradise – A Final Fantasy Origin: Add-ons nur im Season-Pass erhältlich

Mit „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erscheint im kommenden Monat das nächste große Action-Rollenspiel aus dem Hause Team Ninja für die Konsolen und den PC.

Hinsichtlich der Post-Launch-Unterstützung bleibt das japanische Studio seiner Strategie treu, die bereits bei den beiden „Nioh“-Abenteuern verfolgt wurde, und verspricht insgesamt drei Download-Erweiterungen, die nach dem Release von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ veröffentlicht werden. Die drei DLCs tragen die Namen „Trials of the Dragon King“, „Wanderer of the Rift“ sowie „Different Future“ und werden im Zuge des Season-Pass angeboten, der auch ein Bestandteil der Deluxe-Edition ist. Im Gegensatz zu anderen Spielen werden die DLCs hier jedoch nicht einzeln erhältlich sein.

Alle Inhalte nur für Besitzer des Season-Pass

Stattdessen kommen lediglich Spieler und Spielerinnen, die den Season-Pass oder die Deluxe-Edition von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erwerben, in den Genuss der drei Erweiterungen. Diesbezüglich heißt es auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Action-Rollenspiels: „Die drei Erweiterungen Trials of the Dragon King, Wanderer of the Rift und Different Future werden nicht außerhalb des Season Pass erhältlich sein, der zu einem späteren Zeitpunkt separat von der Digital Deluxe Edition erworben werden kann.“

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ wird euch eine alternative Geschichte in der Welt des originalen „Final Fantasy“-Abenteuer aus dem Jahr 1987 erzählen. Ihr schlüpft erneut in die Rolle der Krieger des Lichts und nehmt den Kampf gegen eine dunkle Macht auf, die den Frieden in der Welt bedroht.

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ wird ab dem 18. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

