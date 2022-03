For Honor: Crossplay-Unterstützung im Anflug – Erste Phase in der nächsten Woche

Wie Ubisoft bekannt gab, wird der Multiplayer-Action-Titel "For Honor" endlich mit einer Unterstützung des Crossplay-Features versehen. Wie es heißt, wird das Feature in zwei Phasen den Weg ins Spiel finden.

In der Vergangenheit setzten sich die Spieler und Spielerinnen des Multiplayer-Action-Titels „For Honor“ immer wieder für eine Unterstützung des Crossplay-Features ein.

Wie Ubisoft zum Abschluss der Woche bekannt gab, wird die Crossplay-Funktion in diesem Monat endlich den Weg in „For Honor“ finden. Laut den verantwortlichen Entwicklern hält das Feature in zwei Phasen Einzug. Die erste Phase startet am kommenden Donnerstag, den 17. März 2022. In Phase Eins wird Crossplay für das Matchmaking für PVP- und PVE-Modi aktiviert, wodurch die 3-Spieler-Pools für alle PC-, Playstation- und Xbox-Spieler vereinheitlicht werden.

In der zweiten Phase wiederum erweitert sich die Crossplay-Funktionalität auf das Gruppenspiel mit euren plattformübergreifenden Freunden und/oder Spielern. Weitere Details zu diesem Thema werden laut Ubisoft zu gegebener Zeit folgen.

Crossplay-Umsetzung eine Herausforderung

Offiziellen Angaben zufolge ließ die Crossplay-Unterstützung recht lange auf sich warten, da sie die Entwickler vor diverse Herausforderungen stellte. Dies führt unter anderem dazu, dass der Voice-Chat bei plattformübergreifenden Matches beziehungsweise Gruppen erst einmal deaktiviert wird. Erst zu einem späteren Zeitpunkt soll der Voice-Chat hier zurückkehren, wie es seitens der Entwickler weiter heißt.

Weitere Meldungen zu For Honor:

„Crossplay ist seit langem ein Ziel unseres Teams. Es gab viele technische Herausforderungen, um Crossplay zu For Honor zu bringen, da die technischen Kernkomponenten des Spiels ursprünglich nicht darauf ausgelegt waren, es zu unterstützen. Dank der harten Arbeit des Teams sind wir jetzt stolz darauf, Crossplay zu unseren Kriegern zu bringen. Wir glauben, dass Crossplay For Honor und seiner langfristigen Vision zugute kommen wird“, so die heutige Ankündigung.

Alle weiteren Details zur ersten Phase der Crossplay-Unterstützung warten auf der offiziellen Website auf euch.

Quelle: Ubisoft

Weitere Meldungen zu For Honor.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren