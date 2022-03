Star Wars Eclipse: Laut Quantic Dream kann von einer Verschiebung keine Rede sein

Bekanntermaßen arbeiten die „Heavy Rain“- und „Detroit: Become Human“-Macher von Quantic Dream derzeit an mehreren neuen Projekten. Darunter einer Story-getriebenen Erfahrung im „Star Wars“-Universum.

Nachdem es um „Star Wars Eclipse“, so der Name des Titels, zuletzt recht still wurde, erreichten uns in den vergangenen Tagen Berichte, in denen von einer möglichen Verschiebung auf das Jahr 2027 oder gar 2028 die Rede war. Aussagen, die die Entwickler von Quantic Dream so nicht stehen lassen möchten. Einen konkreten Releasezeitraum nannte das französische Studio zwar nicht, ließ über einen Sprecher allerdings mitteilen, dass von einer Verschiebung von „Star Wars Eclipse“ keine Rede sein könne.

„Star Wars Eclipse hat sich nicht verzögert, weil Quantic Dream nie ein Releasezeitfenster für den Titel angekündigt oder versprochen hat“, sagte der Sprecher. „Die Rekrutierungen bleiben aktiv, während man an Star Wars Eclipse, Veröffentlichungen von Drittanbietern und unangekündigten Projekten arbeitet.“

Quantic Dream heuerte reichlich neues Personal an

Wie Guillaume de Fondaumiere, der General Manager von Quantic Dream, in dieser Woche versicherte, können wir die Gerüchte, dass es den internen Studios an ausreichend Personal mangelt, um effektiv an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten, problemlos ignorieren können. Demnach heuerte Quantic Dream im Laufe des Jahres 2021 zahlreiche neue Entwickler an und konnte die Größe der Belegschaft um stattliche 50 Prozent steigern.

„In einem Kontext, der immer noch von der Gesundheitskrise betroffen ist, war das Jahr 2021 bei Quantic Dream durch Ergebnisse gekennzeichnet, die über den Erwartungen lagen, sowie durch eine signifikante Erhöhung unserer Belegschaft um mehr als 50 Prozent und den Abschluss verschiedener Produktionspartnerschaften“, führte Guillaume de Fondaumiere diesbezüglich aus.

Damit wird das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange aber noch lange nicht erreicht sein. Stattdessen sollen die Gewinne der vergangenen Jahre genutzt werden, um weiteres Personal anzuheuern und Quantic Dream für die Multiplattform-Strategie der Zukunft entsprechend aufzustellen.

