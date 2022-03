Humanoid Studios: Casey Hudsons Team arbeitet an einer neuen Sci-Fi-Marke

Mit den Humanoid Studios gründete BioWares ehemaliger General-Manager Casey Hudson im vergangenen Jahr ein neues Entwicklerstudio. Wie nun bestätigt wurde, arbeiten die Humanoid Studios derzeit an einer neuen Science-Fiction-Marke, die vor allem von ihrer spannenden Geschichte und den interessanten Charakteren leben soll.

Die Humanoid Studios arbeiten an einer neuen Marke.

Nachdem sich Casey Hudson dazu entschloss, den Posten des General-Managers von BioWare zu räumen, gründete er mit den Humanoid Studios im vergangenen Jahr ein eigenes Entwicklerstudio.

Nach einer einige Monate andauernden Funkstille meldeten sich die Humanoid Studios nun mit einer frisch gestarteten Website zurück. Wie sich dieser entnehmen lässt, arbeitet das Studio derzeit an einer neuen Science-Fiction-Marke, die für nicht näher genannte Plattformen erscheint. Da von einer Veröffentlichung im Multiplattform-Format die Rede ist, können wir aber wohl davon ausgehen, dass der PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S versorgt werden.

Doch welche Pläne verfolgen die Humanoid Studios bei den Arbeiten an ihrer neuen Marke? Auch diesbezüglich wurden angesichts des Starts der neuen Website erste Details genannt.

Eine Story-getriebene Erfahrung mit spannenden Charakteren

Laut der offiziellen Website dürfen wir uns auf ein Science-Fiction-Abenteuer einstellen, das vor allem von seiner interessanten Geschichte und den spannenden Charakteren getrieben wird. „Unser aktuelles Projekt ist ein plattformübergreifendes AAA-Spiel, das sich auf charaktergetriebene Erzählung in einem völlig neuen Science-Fiction-Universum konzentriert“, heißt es hierzu. „Wir glauben an die Kraft kleiner, agiler Teams und einer flachen Organisationsstruktur, in der jeder befugt ist, Entscheidungen zu treffen und die Projektvision voranzutreiben.“

Zu den Zielen des Studios selbst wiederum wird ausgeführt: „Magisches interaktives Geschichtenerzählen zu liefern, indem talentierte Kreative mit leistungsstarken Tools in einer sicheren und unterstützenden Umgebung verbunden werden.“ Unklar ist leider, wann mit der offiziellen Enthüllung des Projekts zu rechnen ist.

Sollten sich diesbezüglich konkrete Details ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Quelle: Humanoid Studios

