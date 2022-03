DiRT Rally 3: Zugunsten eines neuen WRC-Titels eingestellt?

Aktuellen Gerüchten zufolge soll Codemasters zwischenzeitlich an "DiRT Rally 3" gearbeitet haben. Allerdings wurde das Projekt zugunsten eines neuen WRC-Titels eingestellt, wie aktuell berichtet wird.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres wiesen die Verantwortlichen von Codemasters in einer Stellenausschreibung darauf hin, dass das Studio intern mit den Arbeiten am „ambitioniertesten Spiel der vergangenen zehn Jahre“ begonnen hat.

Da „DiRT 5“ im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, gingen viele davon aus, dass wir es hier mit „DiRT Rally 3“ zu tun haben könnten. Aktuellen Berichten zufolge befand sich „DiRT Rally 3“ in der Tat in Entwicklung. Allerdings soll sich Electronic Arts dazu entschlossen haben, die Arbeiten an dem Projekt einzustellen – zugunsten eines neuen „WRC“-Titels, der zur Zeit bei Codemasters entsteht.

Dies berichtet der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass der Fokus von Codemasters zukünftig auf den drei Marken „F1“, „WRC“ und „GRID“ liegen wird.

WRC-Marke wechselt 2023 zu Codemasters

Laut Henderson handelt es sich bei dem ambitionierten Titel, der in Codemasters‘ Stellenanschreibungen angesprochen wurde, um einen neuen „WRC“-Titel, der im Jahr 2023 veröffentlicht werden soll. Derzeit entstehen die „WRC“-Titel noch bei Kylotonn und werden von Nacon veröffentlicht. Wie allerdings schon im Juni 2020 bekannt gegeben wurde, gelang es Codemasters, sich die Rechte an der „WRC“-Marke für den Zeitraum zwischen 2023 und 2027 zu sichern.

„Wir glauben, dass wir das Franchise genauso ausbauen können wie die Formel 1. Wir freuen uns sehr, WRC endlich in unser Portfolio an Rennspielen aufzunehmen, da dies seit langem von unserer leidenschaftlichen Community von Spielern verlangt wird“, kommentierte Codemasters diesen Vertragsabschluss.

Offiziell bestätigt wurden die aktuellen Berichte um „DiRT Rally 3“ bisher nicht.

