Forspoken: Kampfszenen und ein Mini-Boss im kommentierten Gameplay-Video

In diesem Monat handelte es sich bei Square Enix‘ Open-World-Rollenspiel „Forspoken“ um die Titel-Story der englischsprachigen GameInformer.

Im Zuge der Berichterstattung stellte das Magazin ein kommentiertes Gameplay-Video bereit, das es auf eine Länge von rund sechs Minuten bringt. Geboten werden komplett neue Spielszenen, die unter anderem das dynamische Kampfsystem und einen Mini-Boss zeigen. Zudem warten Eindrücke aus der abwechslungsreichen Spielwelt.

Wer sich die Wartezeit bis zum finalen Release des Rollenspiels im Herbst ein wenig versüßen möchte, sollte also einen Blick riskieren.

Die Geschichte der jungen Frey

In „Forspoken“ schlüpft ihr in die Rolle der unfreiwilligen Heldin Frey Holland, die die magische Welt von Athia erkundet und sich plötzlich inmitten der Geschehnisse rund um eine dunkle Verderbnis wiederfindet. Die Verderbnis ist unter dem Namen „Der Bruch“ bekannt und verwandelte Tiere in Bestien und Menschen in Monster. Gleichzeitig teilte die Verderbnis die Welt von „Forspoken“ in vier unterschiedliche Reiche.

Im weiteren Verlauf der Geschichte erfahren wir, dass Athia früher unter der Herrschaft gütiger Matriarchinnen namens „Die Tantas“ stand. Ihre Regentschaft endete, als „Der Bruch“ damit begann, die Welt von Athia heimzusuchen und diese zu korrumpieren. Nach einer kurzfristigen Verschiebung wird „Forspoken“ nicht mehr wie geplant im Mai für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Stattdessen wurde der 11. Oktober 2022 als neuer Releasetermin des Rollenspiels ausgerufen.

