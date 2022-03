Time on Frog Island: Neuer Trailer zum charmanten Frosch-Abenteuer

Glück im Unglück: Als ihr durch einen brachialen Sturm Schiffbruch erleidet, landet ihr glücklicherweise auf einer bewohnten Insel. Dort tummeln sich die titelgebenden Frösche in Scharen und helfen euch bereitwillig, euer Schiff wieder zu reparieren. Das entspannende Abenteuer "Time on Frog Island" präsentiert sich in einem neuen Trailer von seiner besten Seite.

Langsam aber sicher weicht der Winter dem Frühling, die Sonne lugt hinter den Wolken hervor und bringt die Blumen zum Blühen. Ein ähnlich wohliges Gefühl breitet sich aus, wenn man sich das Spiel „Time on Frog Island“ anschaut, das auf eine tropische Insel einlädt und pure Entspannung verspricht.

Bei der GDC, also der Games Developer Conference in Los Angeles, durfte sich „Time on Frog Island“ nun mit einem erfrischend neuen Trailer präsentieren, der nicht nur die charmante Optik des Spiels sondern auch die angenehme Atmosphäre und die knackigen Kopfnüsse zur Schau stellt.

Time on Frog Island: Segel setzen und Meeresluft schnuppern!

Die Prämisse des sprunghaften Spiels ist dabei denkbar einfach: Nach einem schrecklichen Sturm erleidet ihr Schiffbruch und landet auf einer sonnigen Insel, deren Bevölkerung jedoch ausschließlich aus Fröschen besteht. Um euer Schiff wieder startklar zu machen, braucht ihr jedoch die richtigen Materialien.

So entsteht eine muntere Tauschjagd, bei der ihr die Wünsche der Frösche erfüllen müsst, um am Ende Gegenstände wie ein Ruder oder fahrttüchtiges Segel zu erhalten. Auf eurer Suche lernt ihr die charmanten Charaktere der Insel kennen, löst kleine Rätsel und erkundet die abwechslungsreiche Landschaft.

Damit fällt „Time on Frog Island“ in die Schiene entspannender Indie-Perlen, bei denen ihr gedanklich die Seele baumeln lassen und euer Fernweh befriedigen könnt. Wer sich an „Animal Crossing: New Horizons“ sattgesehen hat und zu neuen Abenteuern aufbrechen will, der ist hier genau richtig.

Wen die Beschreibung des Spiels und der neue Trailer neugierig gemacht haben auf das entspannende Abenteuer, der sollte sich auf Steam den vollkommen kostenlosen Prolog des Spiels anschauen. Der eigenständige Ausflug serviert euch nämlich einen Vorgeschmack auf die Vollversion.

„Time on Frog Island“ soll diesen Sommer auf die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Xbox Series, die Nintendo Switch und den PC via Steam hüpfen. Neben der digitalen Veröffentlichung plant der Indie-Publisher Merge Games für die Konsolen auch einen physischen Release, bei dem ihr froschtastische 29,99 Euro auf den Tresen legen dürft (34,99 Euro für die Nintendo Switch-Version).

