PS5: Auto-Upload auf Mobilsysteme nun auch in Europa verfügbar

PS5-Besitzer in Europa können ihre Captures fortan automatisch auf ein mobiles Gerät hochladen, nachdem dieses Feature schon vor rund zwei Monaten in Nordamerika eingeführt wurde. Zuvor hatten Spieler keine Möglichkeit, in der PlayStation Mobile App automatisch auf Screenshots und Videos, die auf der Konsole aufgezeichnet wurden, zuzugreifen.

Sobald die Funktion aktiviert ist, werden die Aufnahmen automatisch von der verknüpften Konsole hochgeladen und dürfen 14 Tage lang auf dem Mobile-Gerät gespeichert werden. So können die Spieler ihre Aufnahmen in der Foto- oder Bearbeitungs-App ihrer Wahl verwenden, ohne Umwege gehen zu müssen. Aufnahmen, die gemacht wurden, bevor die Funktion in der App aktiviert wurde, werden jedoch nicht automatisch übertragen.

So funktioniert die Auto-Upload-Funktion

Um das Feature nutzen zu können, muss auf der Konsole zunächst die Auto-Upload-Einstellung aktiviert werden. Danach werden Spiel-Screenshots und Clips in die PlayStation-App geladen und die Nutzer haben 14 Tage lang Zeit, sie auf dem mobilen Endgerät zu speichern, um wie weiterzuverwenden.

Eure PS5-Konsole muss mit der PlayStation App verknüpft sein.

Eure PS5-Konsole muss im Ruhemodus bleiben und mit dem Internet verbunden sein.

Damit Screenshots und Videos automatisch hochgeladen werden, sollt ihr Folgendes sicherstellen:

Neben der 14-Tage-Frist gibt es noch weitere Einschränkungen. So müssen die Videos unter drei Minuten lang sein und können nicht in 4K abgespielt werden. Außerdem werden eure Trophäenmomente und die automatischen Aufnahmen der Aktivitätsherausforderung nicht hochgeladen.

Weiteres PS5-Neuerungen

Im Laufe der Woche wurde für die PS5 ein neues Firmware-Update veröffentlicht, das Verbesserungen und neue Funktionen auf die PS5 brachte. Dazu gehören Verbesserungen an der Game Base. Den deutschsprachigen Changelog zur aktuellen Aktualisierung könnt ihr euch hier anschauen.

Nach der Bereitstellung der Firmware meldeten zahlreiche Spieler Probleme mit dem Zugriff auf die Online-Modi ihrer Spiele. Sie wurden am gestrigen Abend behoben.

Auch ein VRR-Update befindet sich in Arbeit, mit dem die PS5 die Unterstützung der variablen Framerate erhalten soll. Es wird in den kommenden Monaten veröffentlicht, wie Sony am Mittwoch bekanntgab. Die PS5 verweilt seit Ende 2020 auf dem Markt. Neuste Verkaufszahlen machen deutlich, dass Sony auch in der aktuellen Generation die Nase vorne hat.

