PS5 Cover: Rote Edition bei Amazon im Angebot

Die im vergangenen Jahr angekündigten PS5-Cover haben inzwischen den regulären Handel erreicht, nachdem zunächst nur ein Verkauf über PlayStation Direct erfolgte. Beispielsweise könnt ihr nun bei Amazon zuschlagen.

Wirklich günstig werden die PS5-Cover allerdings nicht verkauft. Der Standardpreis liegt bei 59,99 Euro. Allerdings gewährt euch Amazon beim roten Cover immerhin einen Rabatt von 27 Prozent, der den Preis im Fall der Digital Edition auf 44,09 Euro schrumpfen lässt. Das Cover für die Standard Edition der PS5 kostet momentan 46,86 Euro.

Zu den Angeboten:

Die schwarzen PS5-Cover werden bei Amazon weiterhin für den Standardpreis verkauft, sodass ihr zumindest beim Versandriesen 59,99 Euro dafür bezahlen müsst.

Die neuen Faceplates bzw. Cover sind recht zügig angebracht. Ihr müsst einfach nur die weißen PS5-Faceplates entfernen und die neuen einklicken. Die PS5-Konsolenabdeckungen werden wie erwähnt sowohl für die PS5 mit Blu-ray-Laufwerk als auch für die PS5 Digital Edition angeboten. Bei der Bestellung müsst ihr entsprechend darauf achten.

Weitere Farbversionen sind geplant: Die PS5-Cover in den Farben Nova Pink, Galactic Purple und Starlight Blue sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 nachgereicht werden.

Passend zum Thema möchten wir außerdem vor einer perfiden Clickbait-Meldung warnen. So titelt mindestens eine Publikation von Computec am Vormittag: „PS5 kaufen: Bei Amazon Playstation 5 Rot mit 27 Prozent Rabatt“. Das ist natürlich Blödsinn und bewusste Irreführung, da die PS5 bei Amazon derzeit nicht zum Verkauf steht, weder in weißer noch in roter Farbe. Lediglich das rote PS5-Cover wird aktuell günstiger verkauft.

