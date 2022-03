Dying Light 2: New Game Plus, Foto-Modus und mehr bestätigt

Bekanntermaßen soll "Dying Light 2" über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden. Wie die Entwickler von Techland versprachen, darf sich die Community in den kommenden Wochen und Monaten über Features wie einen Foto-Modus oder einen "New Game Plus"-Modus freuen.

Im vergangenen Monat veröffentlichten die Entwickler von Techland ihr neues Projekt „Dying Light 2“ für die Konsolen sowie den PC und versprachen passend zum Release noch einmal, dass der Horror-Action-Titel langfristig unterstützt werden soll.

In einem von der GameInformer geführten Interview ging der für „Dying Light 2“ verantwortliche Lead-Game-Designer Tymon Smektała auf Techlands langfristige Pläne ein und wies darauf hin, dass nicht nur entsprechende Updates und Download-Inhalte geplant sind. Darüber hinaus arbeiten die Entwickler von Techland aktuell an verschiedenen Features, die von der Community zuletzt immer wieder gefordert wurden und in den nächsten Wochen und Monaten den Weg ins Spiel finden werden.

In Aussicht gestellt werden uns ein Foto-Modus, zusätzliche Schwierigkeitsgrade beziehungsweise Optionen sowie ein „New Game Plus“-Modus, der euch die Möglichkeit bietet, die Kampagne nach dem Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und dabei ausgewählte Inhalte in den nächsten Durchlauf zu übernehmen.

Konkrete Termine wurden bisher nicht genannt

Konkrete Termine bekamen die besagten Features leider nicht spendiert. Stattdessen führte Smektała lediglich aus: „Das sind definitiv Dinge, die derzeit auf dem Tisch liegen und an denen gearbeitet wird. Ich möchte hier nicht auf zu viele Einzelheiten eingehen … aber sehr bald werden die Leute sehen, dass diese Dinge in der einen oder anderen Form dem Spiel hinzugefügt werden.“

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

Wie in dieser Woche bestätigt wurde, arbeiten die Entwickler von Techland derzeit zudem am ersten großen Story-DLC, dessen Geschehnisse parallel zur Haupthandlung einsetzen. Einen konkreten Releasetermin und weitere Details zur ersten Story-Erweiterung ließen sich die Verantwortlichen von Techland bisher leider nicht entlocken.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: GameInformer

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren