Elden Ring: Entferntes Feature? Bestiarium im Code des Spiels entdeckt

Schon kurz nach dem offiziellen Release des Rollenspiel-Hits machten sich Dataminer und Nutzer daran, den Quellcode von „Elden Ring“ nach Geheimnissen und möglichen gestrichenen Features zu durchleuchten.

Für frischen Gesprächsstoff sorgte der Twitter-Nutzer „JesterPatches“, der mit dem Bestiarium ein weiteres Feature an das Tageslicht beförderte, das leider nie fertiggestellt wurde. Laut den Angaben von „JesterPatches“ sollten die NPCs und Monster im Bestiarium in zwei verschiedenen Versionen dargestellt werden. „Beim Durchsuchen der Spieldateien stieß ich auf ein paar Symbole, die mich glauben ließen, dass irgendwann ein Bestiarium geplant war“, so der Twitter-Nutzer.

Und weiter: „Es gibt 128 Symbole, die verschiedene NPCs zeigen. Jeder gezeigte NPC hat 2 Symbole, eines ausgegraut und ein anderes ausgefüllt, was bedeuten könnte, das gefunden und nicht gefunden gemeint sein könnten.“ Bosse sollen in dem Bestiarium übrigens nicht gelistet sein.

Beim Bestiarium haben wir es nicht mit dem einzigen Feature zu tun, auf das die Spieler und Spielerinnen im Quellcode von „Elden Ring“ oder im Spiel an sich stießen. Zuletzt entdeckte der bekannte „Souls“-Modder „Lance McDonald“ beispielsweise ein weitläufiges Gebiet, das auf Umwegen betreten werden kann und laut dem Modder möglicherweise den Grundstein für eine PvP-Arena und einen entsprechenden neuen Modus legt.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Von offizieller Seite wurden die möglichen Spekulationen um die neuen Inhalte und gestrichenen Features bisher allerdings nicht kommentiert. Sollten sich offizielle Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. „Elden Ring“ wurde Ende Februar für den PC sowie die Konsolen veröffentlicht und verkaufte sich innerhalb kürzester Zeit mehr als zwölf Millionen Mal.

Da dürfte es auch nur die wenigsten verwundern, dass die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment bereits vom Start einer möglichen neuen Franchise sprechen.

#ELDENRING

Looking through the game files I came across a few icons making me believe that a bestiary was planned at some point.

There are 128 icons showing different NPCs. Each NPC shown has 2 icons, one greyed out and another one filled in, so it could be not found and found. pic.twitter.com/9b0Tj6ckm3

— JesterPatches (@JesterPatches) March 27, 2022