Aldi: Discounter erhöht am Montag die Preise für Fleisch, Wurst und Butter

Kunden des Discounters Aldi müssen ab Montag für verschiedene Produkte höhere Preise bezahlen. Grund seien gestiegene Bezugskosten, wie der Aldi-Nord-Kommunikationschef Florian Scholbeck gegenüber der dpa bekanntgab.

Seit der Ukraine-Krise kam es laut Scholbeck zu „Sprüngen bei den Einkaufspreisen“, wie man sie im Unternehmen zuvor nicht erlebt habe. Betroffen seien vor allem Fleisch, Wurst und Butter, die „deutlich teurer“ werden.

Kosten von Landwirten und Industrie steigen

Für die Verteuerungen werden Preisanstiege bei Futter- und Düngemittel sowie Energie verantwortlich gemacht, was sowohl Landwirte bei ihrer Viehhaltung als auch die fleischverarbeitende Industrie zu spüren bekommen würden.

Bei Aldi soll die Höhe der Preissteigerungen abhängig vom Produkt unterschiedlich ausfallen. Doch auch andere Diacounter müssen an der Preisschraube drehen, was Verbraucher in Deutschland zunehmend zu spüren bekommen.

Schon vor zwei Wochen erhöhte Aldi die Preise für nahezu 160 Artikel, bevor eine Woche später 20 weitere Produkte einer Preiserhöhung unterzogen wurden. Andere Unternehmen zogen nach und Edeka erklärte, dass sich „steigende Verkaufspreise in der gesamten Branche“ nicht mehr vermeiden ließen. Neusten Umfragen des Ifo-Instituts zufolge planen die meisten Firmen des deutschen Nahrungseinzelhandels eine Erhöhung der Verbraucherpreise.

Im Handel stoßen die Kunden auf weitere Schwierigkeiten: So gab Lidl bekannt, dass zahlreiche Lebensmittel vorerst rationiert werden. Damit reagiert der Discounter auf Hamsterkäufe einiger Leute infolge des Krieges in der Ukraine. „Da bestimmte Warengruppen, beispielsweise Speiseöl und Konserven, derzeit sehr stark nachgefragt werden, geben wir diese Produkte in allen Filialen nur in haushaltsüblichen Mengen ab“, hieß es auf Nachfrage.

