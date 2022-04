Capcom Arcade Stadium: Alterseinstufung deutet auf einen Nachfolger oder ein Add-on hin

Im vergangenen Jahr veröffentlichte der japanische Publisher Capcom die „Capcom Arcade Stadium“ genannte Retro-Sammlung. Während „1943: The Battle of Midway“ kostenlos angeboten wird, können weitere Capcom-Klassiker kostenpflichtig nachgekauft werden.

In der offiziellen Ankündigung wies Capcom darauf hin, dass „Capcom Arcade Stadium“ nach dem Release von insgesamt 32 Klassikern noch weiter anwachsen sollte. Die entsprechenden Spiele beziehungsweise Inhalte lassen jedoch bis heute auf sich warten. Aktuellen Berichten zufolge könnte der versprochene Content aber auf absehbare Zeit nachgereicht werden.

Darauf deutet zumindest eine aktuelle Alterseinstufung des südkoreanischen Rating-Boards hin, in der sowohl von „Capcom Arcade 2nd Stadium“ als auch von „Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle #1“ die Rede ist.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Da eine offizielle Stellungnahme noch aussteht, bleibt abzuwarten, ob wir es hier mit einem klassischen Nachfolger oder nicht doch mit einer simplen Download-Erweiterung zu tun haben, mit der das originale „Capcom Arcade Stadium“ durch zusätzliche Inhalte beziehungsweise Klassiker bereichert wird. Warten wir die offizielle Ankündigung durch Capcom ab.

Related Posts

„Fangt mit eurem Gratis-Download von 1943 – The Battle of Midway – an, oder schaut euch an, wo Arthurs Reise im alleinstehenden Addon in Form von Ghosts ’n Goblins begann. Außerdem könnt ihr eure Lieblingsspiele aus drei verschiedenen Arcade-Sets ergattern, die sich über drei verschiedene Äras verteilen. […] Ihr könnt alle drei Sets mit jeweils zehn Spielen auf einmal kaufen und euch daran jederzeit erfreuen“, hieß es seinerzeit zu der Retro-Sammlung und den dazugehörigen DLCs.

Weitere Meldungen zu Capcom Arcade Stadium.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren