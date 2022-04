Abandoned: Aufgrund des Hypes – Entwickler wandten sich an Konami

Nur kurz nach der offiziellen Ankündigung wurde der Survival-Shooter "Abandoned" immer wieder mit Hideo Kojima beziehungsweise einem möglichen neuen "Silent Hill" in Verbindung gebracht. Wie die Entwickler der Blue Box Game Studios einräumten, wandte sich das Studio aufgrund des immensen Hypes zwischenzeitlich sogar an die Verantwortlichen von Konami.

Nur kurz nach der offiziellen Ankündigung des PlayStation 5-exklusiven Survival-Shooters „Abandoned“ wurde den verantwortlichen Entwicklern der Blue Box Game Studios mehr Aufmerksamkeit zuteil, als ihnen lieb war.

So wurde der Titel nämlich schnell mit Hideo Kojima und einem möglichen neuen „Silent Hill“ in Verbindung gebracht. Eine für die Entwickler nicht ganz leichte Situation, wie Game-Creator Hasan Kahraman im Gespräch mit dem „Sacred Symbols“-Podcasts einräumte. Denn auch nachdem das Studio mehrfach dementierte, irgendetwas mit „Silent Hill“ oder Hideo Kojima zu tun zu haben, ließ die Community nicht von „Abandoned“ ab und suchte nach weiteren Hinweisen zu einer möglichen Verbindung zwischen den Blue Box Game Studios und Hideo Kojima.

Da dem Studio der Hype zwischenzeitlich einfach zu viel wurde, wandten sich die Blue Box Game Studios laut Kahrman zwischenzeitlich sogar an Konami, den für „Silent Hill“ verantwortlichen Publisher.

Konami und Sony Interactive Entertainment reagierten gelassen

„Ich habe mich an sie gewandt, weil ich gestresst war, weil die Leute dachten, es wäre Silent Hill. Es ist so außer Kontrolle geraten, du bist ein kleiner Entwickler, du hattest noch nie ein großes Publikum, du bist unerfahren. Ich habe mich an Konami gewandt und gesagt: ‚Wisst ihr was, das war nie meine Absicht‘, und sie waren wirklich cool damit“. heißt es hierzu. Auch Sony Interactive Entertainment nahm die Entwicklung um „Abandoned“ laut Kahraman gelassen und ließ dem Studio die freie Entscheidung, wie sie mit dem Hype umgehen.

Unklar ist leider weiter, wann wir endlich mit neuen Details oder gar dem versprochenen spielbaren Prolog zu „Abandoned“ rechnen dürfen. Zwar meldeten sich die Entwickler der Blue Box Game Studios Ende der vergangenen Woche zu Wort und dementierten die Gerüchte um ein mögliches Aus des Projekts, abgesehen vom Versprechen, dass der Prolog und das Spiel an sich definitiv erscheinen sollen, ging das Studio jedoch nicht näher ins Detail.

Daher bleibt auch weiterhin abzuwarten, ob und in welcher Form es mit „Abandoned“ weitergeht.

Quelle: Comicbook

