Abandoned: Neue Gerüchte – Hat das Spiel nie existiert?

Insbesondere durch das mittlerweile mehrfach dementierte Gerücht, dass es sich bei „Abandoned“ um ein neues Projekt der japanischen Designer-Legende Hideo Kojima handeln könnte, blieb der mysteriöse Survival-Shooter in der Vergangenheit immer wieder im Gespräch.

Konkretes gab es in den letzten Monaten allerdings nichts vorzuweisen. Zwar stellten die verantwortlichen Entwickler der Blue Box Game Studios mit ein wenig Verspätung eine offizielle App zu „Abandoned“ bereit, die große Enthüllung des Titels, die mit der Applikation erfolgen sollte, lässt allerdings bis heute auf sich warten. Selbiges gilt für konkrete Informationen zum Spiel oder gar handfeste Gameplay-Videos.

Wie sich in diesen Tagen abzeichnet, sollten wir möglicherweise auch nicht mehr mit der Präsentation oder gar einem Release von „Abandoned“ rechnen. Die entsprechenden Hinweise auf ein mögliches Aus des Projekts trug der bekannte „Souls“-Modder Lance McDonald zusammen.

So wurde beispielsweise nicht nur die eingangs erwähnte App mittlerweile wieder aus dem PlayStation Store entfernt. Darüber hinaus wurde die Kommunikation mit der Community, die größtenteils via Twitter über die Bühne ging, gelöscht. „Die Blue Box Game Studios haben inzwischen die meisten Tweets gelöscht, die konkrete Zukunftspläne für ihr Spiel Abandoned beschrieben. Vor 3 Monaten hieß es, es gäbe bald eine spielbare Demo“, so McDonald.

„Und sie twitterten zuvor auch eine Lüge darüber, warum die Trailer-App 6 GB groß war. Weil sie tatsächlich viel mehr Filmmaterial enthielt, aber nur einen kleinen Patch benötigte, um ein technisches Problem zu beheben. Nach vielen Monaten wurden alle diese Tweets gelöscht. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel jemals existiert hat.“

Hinzukommt laut McDonald die Tatsache, dass die Blue Box Game Studios sämtliche Marketing-Ressourcen, die Sony Interactive Entertainment Indie-Produktionen einräumt, für den Pre-Teaser-Hype genutzt haben, ehe es marketingtechnisch recht still um den Titel wurde. Eine offizielle Stellungnahme der Blue Box Game Studios zu den Gerüchten um „Abandoned“ steht noch aus.

Daher bleibt abzuwarten, in wie weit die aktuellen Berichte um das mögliche Aus des Projekts den Tatsachen entsprechen.

previously tweeted a lie about the reason the trailer app was 6gb was because it actually contained way more footage but it just needed a small patch to fix a tech issue. After many months passed, all these tweets have been deleted. I don’t think that game ever existed.

— Lance McDonald (@manfightdragon) March 31, 2022