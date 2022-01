Abandoned: Youtube-Account gehackt – Entwickler warnen vor falschen Pre-Order-Mails

Zu den geheimnisvollsten Projekten, die sich derzeit für die PlayStation 5 in Entwicklung befinden, dürfte zweifelsohne der Survival-Shooter „Abandoned“ gehören, bei dem wir nach wie vor nicht wissen, was spielerisch auf uns zukommen wird.

Während sich die Entwickler der Blue Box Game Studios auf die Veröffentlichung des Prologue-Chapters vorbereiten, fiel der offizielle Youtube-Kanal des niederländischen Studios einem Hacker-Angriff zum Opfer. Daraus resultierten auch gefälschte E-Mails, in denen die Spieler und Spielerinnen dazu aufgefordert wurden, „Abandoned“ vorzubestellen. E-Mails, vor denen die Blue Box Game Studios in diesen Tagen explizit warnen.

„Achtung: Der YouTube-Kanal der Blue Box Game Studios wurde gehackt. Wir haben E-Mails von verschiedenen Personen erhalten, dass sie E-Mails erhalten haben, eine „Vorbestellung“ zu kaufen. Bitte öffnen Sie die E-Mails nicht und überweisen Sie KEIN Geld, da das nicht von uns stammt“, so die Verantwortlichen der Blue Box Game Studios via Twitter.

Wann genau das Prologue-Chapter zu „Abandoned“ den Weg auf die PlayStation 5 beziehungsweise in den PlayStation Store finden wird, ist weiterhin unklar. Von offizieller Seite ist lediglich von einer Veröffentlichung im ersten Quartal 2022 die Rede. Sollten die Blue Box Game Studios hier einen konkreten Termin nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

