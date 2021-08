Abandoned: Entwicklung wurde durch die Gerüchte negativ beeinflusst

Der Gründer von den Blue Box Game Studios offenbarte in einem Interview, dass sich die Gerüchte über das geheimnisvolle Projekt "Abandoned" negativ auf die Entwicklung ausgewirkt haben. Trotzdem glaubt das gesamte Team an das Projekt und ist davon überzeugt, dass es den Spielern gefallen wird.

Durch die Spekulationen sah sich das zuständige Entwicklerstudio mit vielen Ablenkungen konfrontiert.

Der Survival-Shooter „Abandoned“ ist ein Mysterium. Seit der Ankündigung im April kursierten zahlreiche Gerüchte durch das Netz, die teilweise von den Entwicklern selbst entfacht wurden. So postete das zuständige Entwicklerstudio im Juni, dass der finale Titel des Spiels mit S anfange und mit L aufhöre. Sofort vermuteten die Fans, dass wir es hier mit einem neuen „Silent Hill“-Ableger zu tun haben, was von den Entwicklern jedoch anschließend zurückgewiesen wurde.

Der Gründer von den Blue Box Game Studios sah sich wegen den entstandenen Gerüchten dazu gezwungen, sich mit einem kurzen Statement an die Öffentlichkeit zu wenden. Damit wollte er klarstellen, dass nicht Hideo Kojima hinter diesem Projekt steckt.

Die Gerüchte hörten damit allerdings nicht auf. Ende Juli war plötzlich von einer Verbindung zur „Metal Gear Solid“-Reihe die Rede. Dieses Mal behauptete ein Videospieljournalist und Branchen-Insider aus Russland, dass Konami an diesem Spiel arbeitet und sich am Marketing des fünften Hauptablegers der Stealth-Reihe orientiert wird. Zudem veröffentlichte Blue Box ein Teaser-Bild, dessen Hintergrund eine verschwommene Person zeigt. Diese erinnert ein wenig an Snake, dem Protagonisten von „Metal Gear Solid“.

Ein negativer Effekt auf den Entwicklungsprozess

Jetzt verriet Hasan Kahraman in einem Interview mit der montenegrischen Gaming-Seite Al Hub, dass sich die nicht endenden Spekulationen negativ auf die Entwicklung ausgewirkt haben.

„Sie haben keine Ahnung, es war wirklich verrückt und hatte sogar einen negativen Effekt auf den Entwicklungsprozess mit vielen Ablenkungen, aber ich bin sicher, dass die Leute Abandoned wirklich mögen werden. Wir glauben an das Spiel, und ich denke immer noch, dass es den Leute gefallen wird“, so der Studio-Gründer.

Zusätzlich sprach er kurz über das Setting des geheimnisvollen Projekts: „Ich kann nicht viel über das Spiel verraten, aber ich kann sagen, dass es an einem verlassenen Ort in Amerika spielt.“

Zuletzt sind ein paar Bilder aus einem älteren Build geleakt worden, die von Kahraman offiziell bestätigt wurden.

„Abandoned“ befindet sich ausschließlich für die PlayStation 5 in Entwicklung. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte der Titel auch für den PC erscheinen. Die Enthüllung des Survival-Spiels erfolgt in diesem Monat. Morgen erfolgt die Einführung in die PS5-App, mit der ihr euch alle zukünftigen Trailer in Echtzeit ansehen könnt.

