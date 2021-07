Abandoned: Ist der Titel ein neues Metal Gear Solid-Spiel? – Gerücht

"Abandoned" befindet sich exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung.

In den vergangenen Monaten wurde vermutlich kaum ein Spiel so hitzig unter Fans diskutiert wie BLUE BOX Game Studios‘ kommender Titel „Abandoned“. Nachdem viele Gamer zuletzt dachten, das Werk könne ein neuer Ableger von Konamis legendärer „Silent Hill“-Reihe sein, schwenken die Spekulationen nun um, in Richtung eines anderen Schwergewichts des japanischen Unternehmens: „Metal Gear Solid“.

Abandoned: Insider glaub an Metal Gear Solid-Verbindung

Dies meint zumindest Anton Logvinov, ein bekannter russischer Gaming-Journalist und Brancheninsider, der beispielsweise den PC-Port von „Horizon Zero Dawn“ geleakt hat. In einem kürzlich veröffentlichten Twitter-Post schreibt er, bei „Abandoned“ handle es sich in Wirklichkeit um keine komplett neue und eigenständige IP (via Comic Book).

Tatsächlich glaubt er, dass es sich bei dem Projekt um „Metal Gear Solid 6“ handeln soll. Wie er ausführt, wisse er bereits „seit langer Zeit“, dass Konami an diesem Spiel arbeiten würde. Darüber hinaus würde es für ihn so aussehen, als würden sich die Verantwortlichen des Games an Kojimas Marketing für „Metal Gear Solid 5“ orientieren, das seinerzeit ziemlich hohe Wellen in der Branche geschlagen hatte.

In einem anschließenden Tweet fügt Logvinov hinzu, dass er sich jedoch nicht sicher sei, ob es sich bei dem Titel wirklich um einen brandneuen „Metal Gear Solid“-Ableger oder vielleicht eher ein Remake handelt. Gerüchte, dass Konami und Sony Interactive Entertainment gemeinsam an einer Neuauflage der ikonischen Stealth-Saga arbeiten sollen, geistern bereits seit geraumer Zeit durch die Weiten des Internets. Zudem veröffentlichte das Studio über Twitter ein neues Teaser-Bild zu „Abandoned“, das eine verschwommene Figur zeigt, die dezent an Snake erinnert.

Zum Thema: Abandoned: Neuer Tweet stiftet Verwirrung, Studio entschuldigt sich

Zusätzliches Gewicht erhalten diese Theorien und Spekulationen durch einen kürzlichen Auftritt von Hasan Karhaman, dem Gründer von BLUE BOX Game Studios. Dieser nahm neulich an einem Podcast teil, der von Konami gesponsert worden war. Dies muss jedoch nicht zwingend etwas bedeuten, da Karhaman selbst in mehreren Tweets jegliche Verbindungen zwischen seinem Unternehmen und der japanischen Firma dementierte.

„Abandoned“ befindet sich gegenwärtig für PlayStation 5 in Entwicklung. Im August wird voraussichtlich erstes Gameplay-Material zum Survival-Game veröffentlicht. Eine Experience-App soll bereits im PlayStation Store zur Verfügung stehen, für deren Download die Macher eine kleine Anleitung veröffentlichten.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Was haltet ihr von all den Gerüchten rund um „Abandoned“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Abandoned