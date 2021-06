Abandoned: „Ich bin nicht Hideo Kojima“ – Blue Box-Gründer zeigt sich im Video

In den vergangenen Wochen wurden der Survival-Titel "Abandoned" und die Entwickler der Blue Box Game Studios immer wieder mit Hideo Kojima und einem möglichen neuen "Silent Hill" in Verbindung gebracht. Um den Gerüchten entgegenzuwirken, zeigt sich Blue Box-Gründer Hasan Kahraman heute in einem kurzen Video.

"Abandoned" erscheint für die PlayStation 5.

Schon kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Abandoned“ kam den verantwortlichen Entwicklern der Blue Box Game Studios mehr Aufmerksamkeit zu, als ihnen lieb war.

Schnell wurden der mysteriöse Titel und das kleine niederländische Studio mit einem möglichen neuen Projekt der japanischen Designer-Legende Hideo Kojima in Verbindung gebracht, das mit einer ausgefallenen PR-Kampagne angekündigt werden könnte. Zusätzliches Öl ins Feuer gossen die Verantwortlichen der Blue Box Game Studios kürzlich selbst, als sie in einem Tweet darauf hinwiesen, dass es sich bei „Abandoned“ um einen Arbeitstitel und nicht etwa den finalen Namen des Projekts handelt.

Keine Verbindung zu Hideo Kojima

Der finale Name soll demnach mit einem „S“ beginnen und mit einem „L“ aufhören. Es versteht sich wohl von selbst, dass sich die Spieler nicht lange bitten ließen und in dem Ganzen schnell einen neuen Hinweis auf die Rückkehr von „Silent Hill“ sahen. Die Macher der Blue Box Game Studios ruderten anschließend schnell zurück und entschuldigten sich für die entstandene Verwirrung.

Nachdem es weiter hieß, dass zu keinem Zeitpunkt das Ziel verfolgt wurde, ein neues „Silent Hill“-Abenteuer anzudeuten, legten die Blue Box Game Studios nun nach und veröffentlichten einen kurzen Videoclip. In diesem zeigt sich mit Hasan Kahraman der CEO und Gründer der Blue Box Game Studios, der versucht, den Gerüchten um eine Verbindung zu Hideo Kojima und „Silent Hill“ ein Ende zu bereiten.

Zum Thema: Abandoned: First-Person-Survival-Shooter (ohne Hideo Kojima) für PS5 angekündigt

So versicherte Hasan Kahraman unter anderem, dass er in keinerlei Verbindung zu Hideo Kojima steht und hofft, dass sein Studio in Kürze in der Lage sein wird, eine Frage-und-Antwort-Runde abzuhalten, in deren Rahmen ausführlich über „Abandoned“ gesprochen werden kann. Ob das Ganze ausreicht, um den aktuellen Gerüchten und Spekulationen um das mysteriöse PlayStation 5-Projekt den Wind aus den Segeln zu nehmen, bleibt abzuwarten.

Warten wir die Entwicklung der nächsten Monate ab.

Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Abandoned