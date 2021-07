Abandoned: Preoload der Experience-App – Entwickler bestätigen Termin – Update

"Abandoned" wird im August vorgestellt.

Update: Vor der Veröffentlichung der App kam es zu einer Namensänderung. Statt „Realtime Trailers“ heißt sie nun „Realtime Experience“. Erwarten könnt ihr nach der Aktivierung mehrere Trailer mit einer Laufzeit von fünf bis zwölf Minuten, Gameplay-Demonstrationen und Live-Events.

We have changed the app name from Realtime Trailers to Realtime Experience so the app will be released as Realtime Experience. What can you expect?

-Multiple trailers* with duration between 5 to max 12 minutes.

-Gameplay Demonstrations.

-Future live events.

*When available.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 14, 2021