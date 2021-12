Abandoned: Prologue-Kapitel mit Trophäen-Unterstützung erscheint Anfang 2022

Bereits im Oktober dieses Jahres kündigten die Entwickler der Blue Box Game Studios an, dass die offizielle App des Survival-Shooters „Abandoned“ „in Kürze“ mit einem Update versehen werden soll.

Neben frischen Trailern sollte das besagte Content-Update auch einen spielbaren Prolog mit sich bringen. Nachdem es um das besagte Update in den vergangenen Wochen recht still wurde, gaben die Macher der Blue Box Game Studios nun bekannt, dass das Prologue-Kapitel zu „Abandoned“ erst im ersten Quartal 2022 veröffentlicht wird. Weitere Details und ein konkreter Termin sollen in den nächsten Wochen folgen.

Auch Trophäen werden unterstützt

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das Prolog-Kapitel im ersten Quartal 2022 veröffentlicht wird. Ein genaues Datum wird in Kürze bekannt gegeben. Bleiben Sie dran“, so die Entwickler. Das Prologue-Kapitel wird sich als eine Art spielbare Demo zu „Abandoned“ verstehen und euch unter anderem die Möglichkeit bieten, Trophäen freizuschalten.

Weitere Meldungen zu Abandoned:

„Abandoned“ wird von offizieller Seite als eine kompromisslose Survival-Shooter-Erfahrung beschrieben, die vor allem mit ihrem Realismus und ihrem packenden Gameplay punkten soll. Der Release der Vollversion wird laut den Entwicklern der Blue Box Game Studios im Laufe des kommenden Jahres folgen.

Quelle: Push Square

Weitere Meldungen zu Abandoned.