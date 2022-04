World of Tanks: Wargaming schließt seine Studios in Russland & Weißrussland

World of Tanks:

Wie Wargaming, das verantwortliche Entwicklerstudio hinter dem FreePlay-Hit "World of Tanks", bekannt gab, wird das Studio alle Niederlassungen in Russland beziehungsweise Weißrussland schließen. Gleichzeitig wird die Entwicklung der hauseigenen Titel an die Lesta Studio übertragen.

"World of Tanks": Das Studio Wargaming wurde in Weißrussland gegründet.

Auch an der Welt der Videospiele zieht die aktuelle Entwicklung in der Ukraine nicht spurlos vorüber. Schließlich wurden sowohl Russland als auch Weißrussland in den vergangenen Wochen mit harten Sanktionen belegt.

Nachdem sich in den letzten Wochen zahlreiche Entwickler und Publisher dazu entschlossen, ihre Produkte nicht mehr in Russland beziehungsweise Weißrussland anzubieten und sich komplett aus den beiden Ländern zurückzuziehen, sehen sich nun auch die Verantwortlichen von Wargaming zu solch einem Schritt gezwungen. Um die harten Sanktionen zu umgehen, schloss das vor 23 Jahren im weißrussischen Minsk gegründete Studio Wargaming seine Studios in Russland und Weißrussland.

Zukünftig werden die Arbeiten an „World of Tanks“ und den anderen Spielen des Unternehmens von den Lesta Studio übernommen. Auch die Fortführung des Live-Service-Geschäfts geht an die Lesta Studios, die seit dem 31. März 2022 nicht mehr offiziell mit Wargaming verbunden sind, über.

Wargaming rechnet mit schmerzhaften Verlusten

In der entsprechenden Ankündigung von Wargaming heißt weiter: „In den letzten Wochen hat Wargaming weltweit eine strategische Überprüfung der Geschäftstätigkeit durchgeführt. Von diesem Prozess wird das Unternehmen weder heute noch in Zukunft profitieren. Ganz im Gegenteil erwarten wir erhebliche Verluste als direkte Folge dieser Entscheidung. Das Unternehmen hat entschieden, dass es keine Geschäfte in Russland und Weißrussland besitzen oder betreiben und beide Länder verlassen wird.“

Im weiteren Verlauf der Ankündigung bestätigte Wargaming einen neuen, separaten Eigentümer von „World of Tanks“ beziehungsweise „World of Warships“, der den Vertrieb und das Live-Service-Geschäft in Russland und Weißrussland übernehmen wird. Gleichzeitig wurde versichert, dass Wargaming alle Mitarbeiter, die von den aktuellen Schritten betroffen sind, bei der Suche nach Lösungen bestmöglich unterstützen möchte.

Gleichzeitig gehen die Verantwortlichen davon aus, dass es in den kommenden Monaten gelingen wird, das von den Sanktionen betroffene Geschäft zu stabilisieren und wieder in die Profitzone zurückzukehren.

