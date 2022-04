Lake: Story-Adventure mit einem Termin für PS4 & PS5 bestätigt

Im vergangenen Jahr wurde das von Whitethorn Games entwickelte Story-Adventure „Lake“ bereits für den PC und die Xbox-Plattformen veröffentlicht.

Nachdem bisher unklar war, ob und wann auch die PlayStation-Systeme versorgt werden, sorgten die Verantwortlichen von Whitethorn Games diesbezüglich nun für Klarheit und gaben bekannt, dass es in dieser Woche so weit sein wird. Genauer gesagt werden die PlayStation 4 und die PlayStation 5 am Freitag, den 8. April 2022 mit „Lake“ bedacht.

Das Story-Adventure bringt es auf eine Spielzeit von sechs bis acht Stunden und legt den Fokus vor allem auf eine narrative Erfahrung.

Die Geschichte von „Lake“ setzt am 1. September des Jahres 1986 ein. Ihr schlüpft in die Rolle der Protagonistin Meredith Weiss, die im Alter von knapp vierzig Jahren aus der Großstadt in ihr verschlafenes Heimatstädtchen zurückkehrt. Dort gönnt sie sich eine Auszeit von ihrem stressigen Job als Software-Entwicklerin und entschließt sich dazu, vorübergehend ihren Vater als Postboten des idyllischen Örtchens zu vertreten.

„In den zwei Wochen im wunderschönen Providence Oaks in Oregon trifft sie auf ein paar bekannte Gesichter und jede Menge neue Leute. In der Rolle von Meredith kannst du entscheiden, mit wem du redest, mit wem du Freundschaften schließt und mit wem du vielleicht sogar eine romantische Beziehung eingehst“, so die Entwickler weiter.

Nach Ablauf der zwei Wochen steht Meredith vor der Entscheidung, ob sie in ihren alten Job zurückkehrt oder ihr Leben in ihre Heimatstadt verlagert.

What are your plans for the weekend?

How about a trip to the cozy little town of Providence Oaks?

Take a break from your busy city job and deliver mail in the relaxing countryside when @Lake_The_Game launches on @PlayStation this Friday, April 8th!🚚 pic.twitter.com/cVdOweIUor

— Princess Farmer OUT NOW!!🐰🥕 Whitethorn Games (@WhitethornGames) April 4, 2022