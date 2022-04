Return to Monkey Island: Die legendäre Reihe wird fortgesetzt – Trailer & Details

Wie bekannt gegeben wurde, arbeitet Ron Gilbert derzeit an einem neuen "Monkey Island"-Abenteuer. Das Adventure wird den Namen "Return to Monkey Island" tragen und ist derzeit für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen.

Auch wenn die legendäre „Monkey Island“-Reihe in den vergangenen Jahren in Form von Remastern beziehungsweise Special-Editions zurückkehrte, setzte sich die Community bislang vergebens für einen echten Nachfolger ein.

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, wird die Wartezeit der Spieler und Spielerinnen in einigen Monaten endlich ein Ende haben. So befindet sich mit „Return to Monkey Island“ derzeit ein Sequel zu den beiden Adventure-Klassikern „The Secret of Monkey Island“ und „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ aus den Jahren 1990 beziehungsweise 1991 in Entwicklung.

Welche Plattformen im Detail versorgt werden sollen, wurde bisher nicht verraten. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass „Return to Monkey Island“ im Laufe des Jahres 2022 veröffentlicht wird. Zumindest wenn alles wie geplant läuft.

Zwei Veteranen kehren zurück

Allzu viele Details zum neuesten Ableger der legendären Adventure-Reihe wurden leider nicht genannt. Für Freude dürfte allerdings die Tatsache sorgen, dass Branchen-Veteran und Serien-Schöpfer Ron Gilbert zurückkehren und für die Entwicklung des Nachfolgers verantwortlich sein wird. Darüber hinaus ist ein weiterer alter Bekannter mit von der Partie: Dave Grossman, der als Co-Autor und Entwickler an „The Secret of Monkey Island“ und „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ beteiligt war.

Auch die damals involvierten Komponisten Michael Land, Peter McConnell sowie Clint Bajakian werden für die Entwicklung von „Return to Monkey Island“ zurückkehren. Selbiges gilt für den Synchronsprecher Dominic Armato, der erneut dem Protagonisten Guybrush Threepwood seine Stimme leihen wird. Für die Entwicklung des Nachfolgers zeichnet Ron Gilberts Studio Terrible Toybox verantwortlich. Den Vertrieb wiederum werden der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Devolver Digital und LucasFilm Games übernehmen.

Wann mit weiteren Details zu „Return to Monkey Island“ zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten. Daher werden wir uns vorerst mit dem ersten Trailer zum Sequel arrangieren müssen, der im Rahmen der offiziellen Ankündigung zur Verfügung gestellt wurde.

