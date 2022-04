Crystal Dynamics: Days Gone-Director Jeff Ross wechselt zu den Tomb Raider-Machern

Bereits Ende 2020 gab Jeff Ross seinen Abschied von den Sony Bend Studios bekannt und entschloss sich dazu, Sony Interactive Entertainment zu verlassen.

Nachdem uns Ross in den vergangenen Monaten mit Details zu möglichen Projekten, an denen er mit Sony Bend gerne gearbeitet hätte, versorgte, gab der verantwortliche Game-Director hinter „Days Gone“ nun bekannt, dass er beim im kalifornischen Redwood City beheimateten Studio Crystal Dynamics anheuerte.

Crystal Dynamics machte sich in der Vergangenheit vor allem mit der legendären „Tomb Raider“-Franchise einen Namen und veröffentlichte zuletzt das Superhelden-Multiplayer-Abenteuer „Marvel’s Avengers“.

Via Twitter wies Ross darauf hin, dass er bei Crystal Dynamics den Posten des Design-Directors bekleiden wird. Weiter heißt es, dass Crystal Dynamics bereits mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen hat. Konkrete Details zu diesem konnte oder wollte Ross allerdings nicht nennen. Lobend hob Ross in seinem Statement vor allem die Arbeitsatmosphäre und die Belegschaft seines neuen Arbeitgebers hervor.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich jetzt als Design Director bei Crystal Dynamics arbeite. Das ist alles, was ich sagen kann, außer dass ich von dem Projekt begeistert bin und besonders von dem Team aus wirklich wunderbaren Menschen“, führte Ross via Twitter aus.

Sollten sich konkrete Details zum neuen Projekt von Crystal Dynamics ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

I’m excited to announce I now work at the amazing Crystal Dynamics as Design Director. That’s all I can say other than I’m thrilled with the project, and especially the team of really wonderful people.

I will become a Seattleite this summer.

Also–Come work with me! https://t.co/HjDFIFk7MF

— Jeff Ross (@JakeRocket) April 5, 2022