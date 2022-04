eFootball 2022: Version 1.0.0 im umfangreichen Gameplay-Video

"eFootball 2022" erhält in der kommenden Woche das Update 1.0.0. Ein umfangreiches Gameplay-Video zeigt im Vorfeld, was sich auf dem Rasen getan hat.

In der kommenden Woche wird „eFootball 2022“ mit einem Update auf die Version 1.0.0 und somit auf die Vollversion hochgestuft. Zahlreiche Änderungen und Verbesserungen gehen damit einher. Beispielsweise wird ein Spielmodus namens „Dream Team“ eingeführt.

Doch wie schlägt sich die aktualisierte Version von „eFootball 2022“ in der Praxis? Das verdeutlicht ein umfangreiches Gameplay-Video, das von VGC veröffentlicht wurde. Die englischsprachige Publikation konnte sich im Zuge einer Preview-Session ausführlich mit dem Fußballspiel beschäftigen und die Erlebnisse in einem 85 Minuten langen Gameplay-Video einfließen lassen.

Die neuen Stunning Kicks sind zu sehen

VGC hebt besonders die „Stunning Kicks“ hervor. Es sind spezielle Schüsse, die ausgeführt werden, wenn man den R2/RT-Trigger gleichzeitig mit der Pass-, Durchgangs-, Flanken- oder Schusstaste drückt. Zwar dauere die Ausführung dieser Schüsse länger, doch seien sie im Allgemeinen kraftvoller und präziser. Im Gameplay-Video erkennt ihr den „Stunning Kick“ daran, dass der Energiebalken lila statt grün ist.

„Es ist anzumerken, dass sich Version 1.0.0 im Vergleich zur aktuellen Version 0.9.1 merklich anders anfühlt, so dass eine schlechte Performance unsererseits darauf zurückzuführen ist, dass wir das Spiel zum ersten Mal spielen und uns damit vertraut machen müssen“, so VGC zum Gameplay-Video ergänzend.

Wie Konami zuvor bekannt gab, umfassen die Verbesserungen nicht zuletzt die Optimierung der Verteidigungs-, Pass- und Schusssteuerung. So entschied sich das Unternehmen dafür, die Standardtasteneinstellungen zu ändern, um das Verteidigen intuitiver zu gestalten. Darüber hinaus sollen die in den Vorgängern verfügbaren Tastenkombinationen wieder in das Spiel integriert werden.

Selbst erleben könnt ihr das Ganze schon bald: „eFootball 2022“ wird in Kürze in die finale Version übergehen. Das anfangs erwähnte Update 1.0.0 soll nach einer Verschiebung am 14. April 2022 veröffentlicht werden. Das gab Konami im Laufe der Woche bekannt. Das umfangreiche Gameplay-Video von VGC könnt ihr euch nachfolgend anschauen.

