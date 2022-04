eFootball 2022: Update 1.0.0 hat einen Termin – Details und Statement von Konami

"eFootball 2022" erhält in Kürze das Update 1.0.0, mit dem das Fußballspiel in die Vollversion startet, Auch widmete sich Konami nochmals der Resonanz der vergangenen Monate.

„eFootball 2022“ wird in Kürze in die finale Version übergehen. Das entsprechende Update 1.0.0 soll nach einer Verschiebung am 14. April 2022 veröffentlicht werden, wie Konami heute bekannt gab.

„Angetrieben durch das Feedback unserer User haben wir daran gearbeitet, Fehler zu beheben, die Spielbalance anzupassen und neue Elemente zum Spiel hinzuzufügen, um es für unsere User noch unterhaltsamer zu machen“, so Konami in einem Tweet.

Als Teil des Updates 1.0.0 wird ein neuer Spielmodus namens „Dream Team“ eingeführt, der den Spielern die Möglichkeit geben soll, ihr eigenes Team aufzubauen und gegen andere Dream Teams anzutreten.

Bei der Zusammenstellung der Dream Teams können Fußballer aus der ganzen Welt zum Einsatz kommen, ähnlich wie in der MyClub-Funktion von „PES“ und Ultimate Team in „FIFA“. Sie dürfen laut Konami so entwickelt werden, dass sie zu euren persönlichen Spielstil passen.

Konami reagiert auf die negative Resonanz

In einem Statement auf der offiziellen Website von „eFootball 2022“ geht Konami zudem auf die negative Resonanz ein, die auf die Veröffentlichung der ersten „eFootball“-Version im September 2021 folgte.

„Wir waren zu sehr darauf fokussiert, das Spiel pünktlich auf den Markt zu bringen, dass wir das Wichtigste aus den Augen verloren haben: Die Qualität“, heißt es darin. „Natürlich wurden wir von den zu Recht enttäuschten Fans kritisch beäugt. Das Entwicklerteam hat seitdem hart daran gearbeitet, das Vertrauen unserer geschätzten Fans zurückzugewinnen und das Spiel für Fußballfans auf der ganzen Welt noch unterhaltsamer zu machen.“

Während der Verbesserung wurden neue Befehle und Elemente (sowohl offensiv als auch defensiv) hinzugefügt, die laut Konami im modernen Fußballspiel vorherrschen. Außerdem wurde die Balance des Spiels angepasst und Fehler mussten weichen, sodass ein angenehmes Spielerlebnis gewährleistet werden kann.

Laut Konami umfassen die Verbesserungen auch die Optimierung der Verteidigungs-, Pass- und Schusssteuerung. „Von allen Rückmeldungen, die wir erhalten haben, bezog sich der Großteil auf die Verteidigung“, so der Publisher. „Insbesondere haben viele von euch bemängelt, wie schwierig es ist, zu verteidigen und den Ball zurückzugewinnen.“

Nachdem die Prioritäten der verteidigungsbezogenen Spielzüge überprüft wurden, kam Konami zu dem Schluss, die Standardtasteneinstellungen zu ändern, um das Verteidigen intuitiver zu gestalten. Außerdem sollen die in den Vorgängern verfügbaren Tastenkombinationen wieder in das Spiel integriert werden.

Das Passspiel wurde ebenfalls verbessert: Pässe sollen fortan schneller und präziser sein, während die Schussgeschwindigkeit verbessert wurde und neue Schussstile, darunter „Stunning Shot“ und „Stunning Pass“, hinzukamen.

Das komplette Statement zu „eFootball 2022“ könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von Konami anschauen.

