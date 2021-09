eFootball 2022: Gratis für PS5 und PS4 veröffentlicht – PS Plus-Bundle und mehr

Wahlweise könnt ihr Geld investieren.

Konami hat „eFootball 2022“ veröffentlicht. Der Titel, der kostenlos für PS5 und PS4 aus dem PlayStation Store geladen werden kann, ersetzt die langjährige „PES“-Reihe, die offenbar nicht mehr zurückkehren wird. Die Änderung soll den „Beginn eines neuen Zeitalters im virtuellen Fußball“ markieren.

„eFootball 2022“ basiert laut Publisher auf einer neuen Engine, die das Spiel „geradezu revolutioniert“. Profitieren sollen davon nicht zuletzt die Spieleranimationen, die den offiziellen Angaben zufolge in einem „ganz neuen Glanz“ erstrahlen.

In „eFootball 2022“ könnt ihr die Spiele sowohl offline als auch online austragen. Offline stehen mehrere Mannschaften und Stadien zur Verfügung. Dazu zählen:

Mannschaften

FC Bayern München

FC Barcelona

Juventus

Manchester United

Arsenal FC

SC Corinthians Paulista

CR Flamengo

CA River Plate

São Paulo FC

Arenen

Allianz Arena

Camp Nou

Old Trafford

Emirates Stadium

Allianz Stadium

eFootball Stadium

Inhalts-Update im Herbst

Online werden zudem Cross-Generation-Matchmakings (PS5 gegen PS4, Xbox Series X/S gegen Xbox One) mit wöchentlichen Online-Events und voreingestellten Mannschaften geboten.

Im Herbst sollen mit einem großen Update weitere Inhalte folgen, darunter die Creative Teams. Darin können Spieler und Trainer verpflichtet werden, die zu den jeweiligen Lieblings-Taktiken und -Aufstellungen passen. Im Anschluss müssen die Mannschaften trainiert werden, um gegen andere Spieler auf der Welt antreten zu können. Mehr als 600 lizenzierte Mannschaften stehen zur Verfügung.

Zu den weiteren neuen Spielmodi zählen:

Creative League: Nutzt ein eigenes Creative Team und tretet gegen andere Spieler an. Durch das Verdienen von Punkten meistert ihr den Aufstieg in die nächste Liga. Zudem stehen Belohnungen, basierend auf der Performance in den zehn Spielen pro Runde, bereit.

Tour Event: Hier spielt ihr gegen KI-Gegner in einem Tour-Format, in dem ebenfalls Punkte gesammelt werden.

Challenge Event: Online-Spiele gegen andere Spieler, in denen bestimmte Ziele erreicht werden müssen.

Online Quick Match: Klassisches Online-Match gegen andere Spieler mit über 600 lizenzierten Mannschaften/Klubs.

Online Match Lobby: Online-Matchroom, um andere Spieler für ein 1-gegen-1 einzuladen.

Ebenfalls werden neue Spielertypen eingeführt:

Standard: Spieler, die auf der Performance in der aktuellen Saison basieren. Diese können mit eFootball Coins oder GP unter Vertrag genommen werden.

Trending: Spieler, die auf bestimmte Matches oder Spieltagswochen basieren, in denen sie besonders gut waren

Featured: Spieler, die mit eFootball Coins oder eFootball Points verpflichtet werden können

Legendary: Spieler, die auf einer bestimmten legendären Saison basieren und mit eFootball Coins oder eFootball Points erworben werden können

Es gibt insgesamt drei Ingame-Währungen im Spiel:

eFootball Coins – Premium-Währung)

GP – durch Spielen verdienbar

eFootball Points – ebenfalls durch Gameplay zu erlangen

Die eFootball Coins wurden schon im vergangenen Jahr eingeführt. Die Pakete kosten zwischen 2,49 Euro (250 Coins) und 99,99 Euro (12.000 Coins).

Weitere Features des kommenden Updates könnt ihr in der offiziellen Ankündigung von Konami nachlesen.

PlayStation Plus-Pack und Bundle

Auch jenseits der Coin-Pakete könnt ihr Geld in „eFootball 2022“ investieren. So steht zum Preis von 39,99 Euro ein „Premium Player Pack“ zum Kauf bereit. Zu den Inhalten zählen neben 2.800 eFootball Coins verschiedene Zufallsdeals, über die wir schon in einer vorangegangenen Meldung berichten. Die einzelnen Inhalte der Edition entnehmt ihr dem Produkteintrag im PlayStation Store.

Ebenfalls ist im PlayStation Store ein Paket für PlayStation Plus-Mitglieder gelistet. Es wird kostenlos angeboten. Allerdings ist noch unklar, was es beinhaltet. Die entsprechende Ankündigung soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Bereitstellung der Inhalte erfolgt nach dem November-Update.

