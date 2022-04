eFootball 2022: Partnerschaft mit AC Mailand angekündigt

Konami und der AC Mailand machen künftig gemeinsame Sache, Im Zuge der Partnerschaft sollen mehrere Inhalte in die "eFootball"-Reihe aufgenommen werden.

Konami Digital hat eine mehrjährige Partnerschaft mit dem italienischen Klub AC Mailand angekündigt. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll „eFootball“ in den kommenden Jahren um eine Reihe von Ingame-Elementen erweitert werden.

Die Partnerschaft, die am 1. Juli 2022 in Kraft tritt, umfasst laut Konami eine Vielzahl an Rechten. Dazu gehört das San Siro, das Stadion des AC Mailand, die Mannschaft samt 3D-Gesichtsscans sowie vollumfänglich lizenzierte Heim-, Auswärts-, Ausweich- und Torwart-Trikots. Mit der Implementierung der Inhalte könnt ihr ab Sommer 2022 rechnen.

Konami wird Official Training Wear Partner

Als Teil der Partnerschaft wird Konami zudem der erste „Official Training Wear Partner“ in der Geschichte des AC Mailand. Damit tragen die Trainingskits künftig das „eFootball“-Logo auf der Brust. Weitere Details sollen in den kommenden Monaten folgen.

Naoki Morita, Europäischer Präsident von Konami Digital, erklärte zum Deal: “Konami freut sich sehr über die erneute Zusammenarbeit mit dem AC Mailand. Es ist eine unglaubliche Möglichkeit, Hauptpartner eines der größten Fußballklubs in Europa zu werden und unsere Marke auf den Trainingstrikots zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, mit dem Klub zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine innovative Partnerschaft aufzubauen.”

Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer, ergänzte: “Wir freuen uns sehr, Konami als einen unserer Hauptpartner und als unseren allerersten Trainingskitpartner für die Herrenmannschaft wieder in der Familie des AC Mailand begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr über das Potenzial, das diese Partnerschaft uns sowohl als Klub als auch als Marke bietet, um gemeinsam neue Wege zu gehen.”

Die Ankündigung der Partnerschaft mit dem AC Mailand folgt auf die Bestätigung, dass „eFootball 2022“ in der kommenden Woche auf die Version 1.0.0 – also auf die Vollversion – hochgestuft wird. Den genauen Termin und weitere Einzelheiten dazu könnt ihr der verlinkten Meldung entnehmen.

