Oxide Room 104: Düsterer First-Person-Horror mit einem Trailer vorgestellt

Mit „Oxide Room 104“ stellten die unabhängigen Entwickler von WildSphere ihr neuestes Projekt vor, das laut dem Studio bereits „in Kürze“ für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht wird.

„Oxide Room 104“ wird von offizieller Seite als ein düsteres Horror-Abenteuer beschrieben, das euch aus der First-Person-Perspektive präsentiert wird. Ihr schlüpft in die Rolle eines Protagonisten, der nackt, verwundet und ohne sein Gedächtnis in der Badewanne eines Motels aufwacht. Von diesem Moment an besteht eure einzige Motivation darin, diesem schrecklichen Ort zu entkommen. Allerdings versucht eine dunkle Präsenz, euch an diesem Vorhaben zu hindern.

Trefft die richtigen Entscheidungen

Versprochen wird eine klassische Einzelspieler-Erfahrung, in der eure Entscheidungen von immenser Bedeutung und im Zweifelsfall überlebenswichtig sind. „Es gibt viele Kombinationen von Aktionen, die die Chancen auf Flucht oder Tod beeinflussen“, so die Entwickler von WildSphere weiter. Jedes Mal, wenn die Hauptfigur stirbt, wacht ihr wieder in der Badewanne auf und könnte euer Glück ein weiteres Mal versuchen.

Allerdings sind einige Elemente des Motels nicht mehr verfügbar oder können sich verändern. Anbei der neue Trailer zu „Oxide Room 104“, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was in WildSphere auf euch zukommt. Der Horror-Titel erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

