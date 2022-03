Tango Gameworks: Nächstes Projekt wird „das Gegenteil von Horror“

Der Gründer von Tango Gameworks teilte mit, um was für eine Art von Spiel es sich beim nächsten Projekt handelt. Seiner Aussage zufolge ist nicht mit einem horrorlastigen Abenteuer zu rechnen.

Shinji Mikami wird von den meisten Gamern mit dem Survial Horror-Genre in Verbindung gebracht. Schließlich hat er einst bei Capcom die legendäre „Resident Evil“-Reihe ins Leben gerufen. Später gründete er mit Tango Gameworks sein eigenes Entwicklerstudio, wo er ein weiteres Horror-Franchise kreierte. Die Rede ist von „The Evil Within“, das positiv aufgenommen wurde und bisher eine Fortsetzung erhielt.

Bei dem einen Nachfolger wird es zumindest vorerst bleiben. Das lässt sich einem Famitsu-Interview mit Mikami (übersetzt von VGC) entnehmen. Der Japaner äußerte sich dort zum nächsten Projekt, das als „Gegenteil von Horror“ beschrieben wird. Damit soll eine „völlig neue Erfahrung“ erschaffen werden. Als Regisseur ist John Johanas zuständig, der an beiden „The Evil Within“-Ablegern mitwirkte.

Des Weiteren machte der Studio-Leiter klar, dass Tango Gameworks nicht nur für ein einziges Genre stehen soll. Er ist sich bewusst, dass das Studio aktuell für Survival-Horror stehe und hofft auf eine Imagewechsel in der Zukunft.

Eine größere Vielfalt an Spielen

„Natürlich ist es schön, wenn die Fans uns als ein Studio betrachten, das für die Entwicklung von Survival-Horror-Spielen bekannt ist. Aber wir wollen auch als ein Studio wahrgenommen werden, das eine größere Vielfalt an Spielen entwickeln kann. Wir werden in Zukunft mehr und mehr neue Spiele veröffentlichen, angefangen mit Ghostwire: Tokyo, also bitte unterstützen Sie uns„, teilte er dazu mit.

Das erwähnte „Ghostwire: Tokyo“ erscheint am morgigen Freitag für PlayStation 5 und PC. Damit bekommen die Spieler trotz des gruseligen Settings ein echtes Action-Adventure geliefert. Im PlayStation Store wird das Spiel für 69,99 Euro angeboten. Falls ihr eine PS Plus-Mitgliedschaft besitzt, könnt ihr zehn Prozent sparen.

Mikami über die Ausrichtung des schaurigen Action-Adventures: „Manche Leute haben vielleicht das Gefühl, dass Ghostwire: Tokyo ein bisschen wie ein Horrorspiel anmutet. Aber täuschen Sie sich nicht, Ghostwire: Tokyo ist kein Horrorspiel. Es ist ein Action-Adventure-Spiel im Arcade-Stil.“

Außerdem möchte Mikami zukünftig nicht nur kostspielige AAA-Projekte realisieren. Auch kleinere Spiele soll das Team von Tango Gameworks entwickeln. Ein Grund dafür: Unerfahrene Entwickler können in kleinen Gruppen besser ausgebildet werden.

