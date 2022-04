Elden Ring: Entwickler fixen Todeshunde und falsche Wände

Die Entwickler von FromSoftware haben kürzlich Patch 1.04 für „Elden Ring“ veröffentlicht. Dieser bringt einige Verbesserungen und Fixes mit sich. Die Patch Notes bleiben jedoch recht vage. Deswegen hat Dataminer Zullie the Witch einige der Fehlerbehebungen unter die Lupe genommen. In einem neuen Video wurden nun Fixes für zwei besonders kuriose Themen gezeigt, die die Spieler beschäftigten.

Todeshunde sind jetzt ein bisschen weniger tödlich

Zuerst haben sich die Entwickler den falschen Wänden von Haus Vulkan angenommen. Diese Wände wurden im März in „Elden Ring“ gefunden und machten viele Spieler verrückt. Diese Wände schienen etwa 9.999 HP zu besitzen und ließen sich meist erst mit 50 Schlägen öffnen. Nach der Entdeckung meinten viele Spieler, dass sie das Action-Adventure nun nochmal von vorne beginnen müssten, um nach mehr solcher Wände Ausschau zu halten.

Dies dürfte jetzt aber nicht mehr nötig sein, denn mit dem letzten Update wurden diese seltsamen Mauern aus dem Spiel entfernt und in solide Wände umgewandelt. Wie Zullie the Witch schreibt, gebe es zwar noch immer geheime Wände. Sollten sich diese aber nicht mit einem Schlag öffnen lassen, könnten Spieler sie einfach ignorieren.

Ebenfalls in dem Patch enthalten ist ein Fix für die mörderischen Zombiehunde in „Elden Ring“. Diese konnten mit einem Angriff bis zu 11.640 Schaden pro Sekunde anrichten. Schuld daran war eine verbuggte Attacke, die mit den Animationen des Geschöpfs zu tun hatte. Dadurch konnte der Hund Schaden für jeden Frame austeilen, in dem sich der Spielercharakter in seiner Hitbox befand. Laut Zullie the Witch kann der Hund noch immer ziemlich tödlich sein, wenn man nicht aufpasst. Der Fehler mit der Attacke scheint jedoch behoben worden zu sein.

