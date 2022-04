Trek to Yomi: Publisher mit einem Seitenhieb auf die DLC-Politik von Sonic Origins

In dieser Woche enthüllten die Verantwortlichen von Sega den finalen Releasetermin von „Sonic Origins“ und gaben bekannt, dass die Retro-Sammlung ab dem 23. Juni 2022 erhältlich sein wird.

Für Kritik sorgte allerdings die DLC-Politik des japanischen Publishers, da jede der zur Verfügung stehenden Versionen von „Sonic Origins“ eigene Extras spendiert bekam. Insgesamt wurden acht Zusatzpakete bestätigt, die sich auf die unterschiedlichen Versionen verteilen. Für den Publisher Devolver Digital, der gerne mal für Seitenhiebe auf Konkurrenten zu haben ist, natürlich eine Steilvorlage.

Nachdem die Spieler und Spielerinnen bei „Sonic Origins“ die Tatsache kritisierten, dass für Zusatzinhalte mittlerweile schon eigene Tabellen erstellt werden müssen, wies Devolver Digital in einem aktuellen Tweet kurzerhand darauf hin, dass sich die Käufer des in Kürze erscheinenden Samurai-Abenteuers „Trek to Yomi“ dahingehend keine Sorgen machen möchten.

„Trek to Yomi“ entsteht bei den „Shadow Warrior“-Machern von Flying Wild Hog und wird ab dem 5. Mai 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Offiziellen Angaben zufolge erwartet euch eine filmreife Spielerfahrung im feudalen Japan. Die Geschichte wird sowohl Elemente der Samurai-Ära als auch des japanischen Shintō-Glaubens auffassen.

Zu den Zielen, die bei den Arbeiten an dem rund fünfstündigen Abenteuer verfolgt wurden, führten die Macher von Flying Wild Hog kürzlich aus: „Wir wollten dieses Kinoerlebnis erreichen, um dem Spieler unsere Geschichte zu zeigen und ihn über Sammlerstücke mit der Edo-Zeit vertraut zu machen. Die Spiellänge bestimmte viele Punkte im Spieldesign; Zu viele Funktionen oder zu schwierige Kämpfe wären in dieser kurzen Zeit schwer einzuführen. Es war entscheidend, das Gefühl eines klassischen Samurai-Films beizubehalten.“

Our marketing department created a handy guide for preordering Trek to Yomi.

Please use it to navigate your path to purchase. pic.twitter.com/cN9f303FIZ

— Devolver Digital (@devolverdigital) April 20, 2022