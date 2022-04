US-Charts: Die 20 erfolgreichsten Spiele im März 2022 – PS5 auf dem dritten Platz

Mat Piscatella von der NPD Group gab über Twitter die 20 meistverkauften Spiele in den Vereinigten Staaten bekannt. Dabei bezieht sich der Gaming-Berater auf den vergangenen März. Auch zu den Hardware-Verkäufen äußerte er sich.

Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA war „Elden Ring“ die ersten zwei Monate das meistverkaufte Videospiel. Das zeigen die US-Charts aus dem März 2022, die Mat Piscatella heute über Twitter veröffentlichte.

Die Rennsimulation „Gran Turismo 7“ schaffte es auf den zweiten Platz. Auch „Horizon Forbidden West“ war weiterhin erfolgreich und sicherte sich Platz Nummer fünf. Zwischen die beiden Sony-Produktionen quetschte sich „Kirby and the Forgotten Land“ und „MLB The Show 22“.

„WWE 2K22“ stieg auf dem siebten Platz ein, während „Stranger of Paradise: A Final Fantasy Origin“ auf Platz zehn zu sehen ist. Dahinter folgen der Loot-Shooter „Tiny Tina’s Wonderlands“ und das zeitexklusive PlayStation-Abenteuer „GhostWire: Tokyo“.

Diese und alle weiteren Platzierungen seht ihr in der folgenden Auflistung:

Elden Ring Gran Turismo 7 Kirby and the Forgotten Land * MLB The Show 22 Horizon Forbidden West Pokémon Legends: Arceus* WWE 2K22* Mario Kart 8* Call of Duty: Vanguard Stranger of Paradise: A Final Fantasy Origin Tiny Tina’s Wonderlands* GhostWire: Tokyo FIFA 22 MineCraft Madden NFL 22 Triangle Strategy* Mario Party Superstars* Super Smash Bros. Ultimate* Animal Crossing: New Horizons* Assassin’s Creed Valhalla

Wie sieht die Reihenfolge bei den PlayStation-Spielern aus? Auch hier waren „Elden Ring“ und „Gran Turismo 7“ am gefragtesten:

Elden Ring Gran Turismo 7 MLB: The Show 22 Horizon Forbidden West WWE 2K22* Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Call of Duty: Vanguard Tiny Tina’s Wonderlands* Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ghostwire Tokyo

Es muss beachtet werden: Bei allen Spielen, die mit einem Sternchen gekennzeichnet wurden, sind die digitalen Verkäufe nicht einbezogen. Zudem handelt es sich bei „MLB: The Show 22“ ausschließlich um die verkauften Digital Deluxe- und MVP-Editionen.

PS5 hinter Xbox Series X/S und Nintendo Switch

Bei den Hardware-Verkäufen sieht es für Sony weniger rosig aus. Die Lieferengpässe machen Sony weiterhin zu schaffen und führten zu einem Einbruch der Verkäufe. Microsoft hingegen konnte einen neuen Rekord aufstellen und die meisten Einnahmen erzielen – sowohl im März als auch im ersten Quartal. Geht es um die Stückzahl, befindet sich wiederum die Nintendo Switch an der Spitze.

