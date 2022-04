PS4 & PS5: Golden Week-Sale und Angebot der Woche

Im PlayStation Store wurde erneut an der Preisschraube gedreht. Hunderte Games könnt ihr einige Zeit lang günstiger kaufen, darunter das reguläre Angebot der Woche.

Beim Deal of the Week handelt es sich um „It Takes Two“, das sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 in einer jeweils optimierten Version gespielt werden kann. Statt der sonst üblichen 39,99 Euro bekommt ihr den Titel eine Woche lang für 15,59 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 61 Prozent entspricht.

Resident Evil 2, Bloodborne und mehr

Länger verfügbar sind die zahlreichen Golden Week-Angebote, darunter diefür PS4 und PS5. Ihr könnt sie für 39,99 statt 79,99 Euro kaufen, was einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent entspricht.bekommt ihr im Zuge des Sales für 29,99 statt 49, 99 Euro. Im Fall vonsind es 9,79 statt 69,99 Euro.

Ebenfalls im Angebot ist „Lost Judgment“, das einen 50 Prozent-Rabatt bekam und daher mit 29,99 Euro ausgepreist ist. Die Ultimate Edition des Titels wurde um 50 Prozent auf 44,99 Euro gesenkt. Die „Bloodborne: Game of the Year Edition“ kann für 17,49 statt 34,99 Euro gekauft werden. Beim Erwerb von „Monster Hunter World: Iceborne Master Edition“ sind es 31,99 statt 39,99 Euro. PS Plus-User erhalten einen Sonderrabatt und bezahlen 29,99 Euro.

Einen besonderen PS Plus-Rabatt gibt es ebenfalls für „Resident Evil 2“. Abonnenten bekommen den Capcom-Titel aktuell für 15,99 statt 39,99 Euro. Ohne Mitgliedschaft sind es 17,99 Euro. Auch die „Little Nightmares II Deluxe Edition“ ist im Angebot. Hier sind es 19,99 statt 39,99 Euro. „The Evil Within 2“ wandert für 7,99 Euro in eure Bibliothek. Den ersten Teil bekommt ihr für 4,99 Euro. „Shadow of the Colossus“ kann 50 Prozent günstiger für 19,99 Euro gekauft werden.

Ebenfalls im Angebot sind „Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom“ für 9,79 statt 69,99 Euro, „Final Fantasy VII“ für 7,99 statt 15,99 Euro, „Trials of Mana“ für 24,99 statt 49,99 Euro und „Patapon Remastered“ für 7,49 statt 14,99 Euro.

Das war längst nicht alles: Die Übersicht über den gesamten Golden Week-Sale findet ihr direkt im PlayStation Store.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Noch ein kleiner Hinweis für Store-Nutzer: Die PlayStation Plus-Spiele für Mai 2022 werden heute angekündigt. Die Überraschung könnte sich allerdings in Grenzen halten, denn schon gestern kam es zu einem Leak, der die PS Plus-Spiele für Mai 2022 enthüllt haben könnte.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren