Sony: PC-Sparte soll anscheinend weiter ausgebaut werden

Sony will anscheinend an seinem PC-Geschäft festhalten und dieses in Zukunft weiter ausbauen. Das Unternehmen sucht derzeit einen neuen Mitarbeiter in Form eines Senior Director für PC Planning and Strategy. Dieser wird für die Leitung des PC-Wachstums und der kommerziellen Strategie verantwortlich sein.

Bringt Sony mehr Spiele auf den PC?

Sony gründete 2021 ein eigenes Publishing-Label für den PC und hat seitdem schon zahlreiche Spiele, die bis dahin den PlayStation-Konsolen vorbehalten waren, auf die Rechner gebracht. Darunter sind Hits wie „Death Stranding“, „Horizon Zero Dawn“ und „God of War“. Später in diesem Jahr soll noch eine „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ erscheinen.

Für Sony hat sich das PC-Experiment bis jetzt gelohnt. „God of War“ konnte die PC-Spieler auf Steam begeistern und hat sich zu Sonys größtem PC-Launch entwickelt. Nun sucht das Unternehmen einen Senior Director für PC Planning and Strategy. Dieser wird für „die Strategie und die kommerziellen Aktivitäten innerhalb des globalen Vertriebs verantwortlich sein“ und soll „den Hub- und Gebiets-Teams einen einheitlichen, optimierten Wachstums- und Geschäftsplan für den PC-Vertrieb zur Umsetzung vorlegen“.

Interessant ist auch eine weitere Zeile über die Zuständigkeiten des neuen Mitarbeiters: „Entwicklung und Umsetzung einer globalen PC-Store-Strategie“. Einige Spieler hoffen auf eine ähnliche Vorgehensweise, wie es bei Xbox der Fall ist. Auch auf dem PC stehen Xbox-Spielern beispielsweise ihre Freundesliste oder ihre Erfolge zur Verfügung.

Oder plant Sony gar einen eigenen PlayStation-Launcher auf dem PC? Darüber sind einige Spieler geteilter Meinung. Einige wünschen sich einen eigenen PlayStation Store auf dem PC mit Unterstützung für Trophäen. Viele Nutzer wünschen sich jedoch weiterhin, dass Sony seine Spiele auf dem PC über mehrere Stores verteilt. Bislang sind die PlayStation-PC-Spiele auf den Plattformen Steam, EGS und GOG zu finden.

