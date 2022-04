Sony Interactive Entertainment: Die erzielten Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit

Zum gestrigen Anlass des Earth Days informierte Sony über die erzielten Fortschritte hinsichtlich der Nachhaltigkeit. In den letzten zwölf Monaten hat sich der PlayStation-Hersteller sichtlich darum bemüht.

Am 22. April fand der Earth Day statt. Damit soll auf den Erhalt der natürlichen Umwelt aufmerksam gemacht und das Konsumverhalten hinterfragt werden. Besonders große Unternehmen sind hierbei gefragt, den ökologischen Fußbadruck beharrlich zu reduzieren. Bei Sony Interactive Entertainment verfolgt man deshalb ambitionierte Ziele, um die Umwelt weiter zu entlasten. Der Konzern möchte vorrangig die Auswirkungen auf die Natur durch eigene Produkte verringern.

Spielen für den Umweltschutz

Unter anderem sollen PlayStation-Inhalte dazu genutzt werden, um einen positiven Beitrag zu leisten. Das verdeutlicht die erstgenannte Maßnahme: So hat das Entwicklerstudio Guerrilla Games in „Horizon Forbidden West“ das Play-and-Plant-Programm eingebaut. Dadurch hatten die Spieler fünf Wochen lang Zeit, durch das Freischalten einer Trophäe einen Baum pflanzen zu lassen – in der echten Welt. Mehr als 500.000 Bäume sollen dadurch ihre Wurzeln schlagen.

Videospielen sollen nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern auch das Bewusstsein schärfen und zu Veränderungen anregen. Deswegen nimmt der PlayStation-Hersteller in diesem Jahr wieder am Green Game Gam teil. Für diese Veranstaltung erschaffen die Spieler im Sandbox-Titel „Dreams“ein Level basierend auf der nachhaltigen Landwirtschaft.

Bis zum 2. Mai können Tüftler ihre Kreation einreichen. Sony möchte für die ersten 1300 Levels jeweils 100 Bäume pflanzen. Macht im Endeffekt also 130.000 Bäume.

Klimaschutzprojekte und Umstellung auf erneuerbare Energien

Als Nächstes investierte Sony Interactive Entertainment in hochwertige Klimaschutzprojekte. Es konnten CO2-Emissionen kompensiert werden, die im Durchschnitt 100 Millionen Stunden an durch PlayStation-Konsolen verursachten Stromverbrauch entsprechen. Um den Energieverbrauch zu senken, kommen in aktuellen Konsolen verbesserte Chipsätze und Netzteile sowie Ruhemodi zum Einsatz.

Des Weiteren unterstützt SIE die Rechenzentren dabei, auf erneuerbare Energien umzustellen. Alle Einrichtungen müssen die neuesten Effizienzstandards erfüllen. Schon im Jahr 2020 stammten 78 Prozent des Stroms, der zum Streamen von PlayStation-Spielen benötigt wurde, aus erneuerbaren Quellen. Für die übrig bleibenden 22 Prozent kauften die Verantwortlichen Kompensationsmittel, um die Kohlenstoffemissionen abzudecken.

Das Unternehmen hat sich mit den Auswirkungen von Mitarbeitern im Home Office beschäftigt. Ein gewisser Anteil des dabei entstandenen Stromverbrauchs konnte mittels Emissionszertifikaten ausgeglichen werden. Zudem verwenden die relevantesten Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa ausschließlich erneuerbare Energien. Im Heimatland Japan dauert es noch bis Ende 2022.

Recyceltes Plastik bei Spielhüllen und Gaming-Branche vereinen

Ebenfalls verringern möchte Sony die Auswirkungen der Spielhüllen. Seit dem Geschäftsjahr 2021 findet recyceltes Plastik in physischen Spielen Verwendung. Bisher haben die Mitarbeiter bei der Produktion zehn Prozent des Kunststoffs aus postindustriellen Abfällen erzeugt.

Die letzte Maßnahme: Den globalen Wandel als vereinte Videospielindustrie voranbringen. Sony Interactive Entertainment ist Gründungsmitglied von Playing for the Planet, das vor drei Jahren gegründet wurde. Hier kommen Entwicklerstudios zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu besprechen und umzusetzen. Mehr als eine Milliarde Gamer kann diese Allianz erreichen.

Kieren Mayers von Sony weist am Ende auf einen weiterhin langen Weg hin, den das Unternehmen vor sich hat. Das Engagement schreitet voran und über die zukünftigen Maßnahme möchte das PlayStation-Unternehmen regelmäßig informieren.

