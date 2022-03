Sony Interactive Entertainment: Offizielle Stellungnahme zu den aktuellen Sexismus-Vorwürfen

In der vergangenen Woche meldeten sich weitere ehemalige Angestellte von Sony Interactive Entertainment zu Wort und äußerten neue Sexismus-Vorwürfe. In der Zwischenzeit waren auch die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment für eine Stellungnahme zu haben.

Im November 2021 entschloss sich die ehemalige PlayStation-IT-Sicherheitsanalystin Emma Majo dazu, eine Klage gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber einzureichen. In der Klage warf Majo den Führungskräften von Sony Interactive Entertainment Sexismus und Diskriminierung vor und sprach unter anderem davon, dass weibliche Mitarbeiter bewusst benachteiligt werden.

Vor einer Woche meldeten sich acht weitere Frauen zu Wort und legten im Zuge der Klage weitere Berichte mit ähnlich lautenden Vorwürfen vor. In der Zwischenzeit war auch Sony Interactive Entertainment für eine Stellungnahme zu haben und ließ von einem PR-Sprecher mitteilen, dass das Unternehmen die Vorwürfe definitiv ernst nimmt und diesen nachgehen wird.

Weiter wurde versichert, dass die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment ihre weibliche Belegschaft definitiv schätzen und nicht zulassen würden, dass diese diskriminiert oder benachteiligt wird.

Das offizielle Statement im Wortlaut

„SIE [Sony Interactive Entertainment] nimmt den Inhalt der neu eingereichten Erklärungen ernst“, so das Unternehmen. „Obwohl die meisten von ehemaligen Mitarbeitern stammen, die nicht mehr bei SIE arbeiten, hat SIE die in ihnen aufgeworfenen Probleme entweder angesprochen oder wird sie zu gegebener Zeit angehen, da SIE seine weiblichen Mitarbeiter schätzt und proaktive Schritte unternimmt, um sicherzustellen, dass sie alle Möglichkeiten haben, sich zu entfalten und gehört zu werden.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Wie in der vergangenen Woche berichtet wurde, klagten die ehemaligen Mitarbeiterinnen von Sony Interactive Entertainment über eine toxische Arbeitsumgebung, in der weibliche Angestellte bewusst benachteiligt wurden und mitunter auch sexueller Belästigung ausgesetzt waren. Dies wiederum soll dazu geführt haben, dass eine „nicht unerhebliche Anzahl an Mitarbeiterinnen Sony Interactive Entertainment verließ“.

In wie weit die Vorwürfe den Tatsachen entsprechen, bleibt abzuwarten. Nachdem Emma Majo im November des letzten Jahres eine Klage beim kalifornischen Gerichtshof einreichte, pocht die Rechtsabteilung von Sony Interactive Entertainment aktuell auf eine Einstellung der Klage. Eine erste Anhörung wird im April stattfinden.

Quelle: Eurogamer

Weitere Meldungen zu Sony Interactive Entertainment.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren