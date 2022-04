Xbox Series X/S: Microsoft konnte im letzten Quartal deutlich zulegen

Microsoft hat drei erfolgreiche Monate hinter sich. Im Zeitraum von Januar bis März 2022 konnten die Redmonder ohne Berücksichtigung der Weihnachtsquartale einen Rekord verbuchen, wie der Niko Partners Senior Analyst Daniel Ahmad auf Basis des neusten Geschäftsberichtes hervorhob.

Der Microsoft-CEO Satya Nadellawährend der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals des Unternehmens zudem auf eine New-Gen-Marktführerschaft im genannten Zeitraum: „Mit unseren Xbox-Konsolen der Series X und S haben wir zwei Quartale in Folge weltweit Marktanteile gewonnen. Und wir sind in diesem Quartal Marktführer unter den New-Gen-Konsolen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und Westeuropa.“

Der Gamingumsatz stieg im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 3,74 Milliarden Dollar. Gewinn- oder Verlustangaben machte das Unternehmen zur Xbox-Sparte offenbar nicht.

Hardware-Umsatz stieg um 14 Prozent

Der Umsatz mit Xbox-Inhalten und -Diensten konnte im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent nach oben klettern, wobei das Wachstum bei Xbox Game Pass-Abonnements und First-Party-Titeln teilweise durch Rückgänge bei Spielen von Drittanbietern abgeschwächt wurde.

Der Umsatz mit Xbox-Hardware stieg um 14 Prozent, was auf die Nachfrage nach den neuen Konsolen zurückzuführen ist. Unklar ist, wie sich die Hardware-Verkäufe verteilen. Microsoft brachte Ende 2020 zwei Konsolen auf den Markt – die Xbox Series S und die Xbox Series X. Während die zuletzt genannte Konsole ähnlich wie die PS5 in der Regel ausverkauft ist, wurde die deutlich abgespeckte und meist verfügbare Xbox Series S schon kurz nach dem Launch mit Preisnachlässen verkauft.

Fest steht aber: Den Angaben der NPD Group zufolge hatten die Xbox Series X und Xbox Series S im vergangenen Monat in den USA den besten März aller bisherigen Zeiten, sowohl in Bezug auf die verkauften Konsolen als auch auf den Dollarumsatz. Auch die Verkäufe in Europa waren im Februar zum ersten Mal höher als die der PS5, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Sony-Konsole kaum erhältlich ist.

Microsoft erwartet sinkende Umsätze

Die COVID-19-Pandemie sorgte in der Entertainmentbranche in den vergangenen zwei Jahren für Rekordumsätze, die langsam wegzubrechen scheinen. Auch Microsoft geht davon aus, dass die hohen Umsätze nicht länger gehalten werden können.

Some notes: Total revenue: $3.74 billion (+6% YoY)

Content & Services = 81% of revenue

Hardware = 19% of revenue – Best non-holiday quarter for Xbox

– Xbox Series X|S supply up from last year

– Content and Services crossed $3bn for the first time in a Q1 period. https://t.co/79y4NydXwM pic.twitter.com/GGHLapp9C1 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 26, 2022

Mit Blick auf das vierte Quartal betonte Amy Hood, Chief Financial Officer von Microsoft: „Im Spielebereich erwarten wir einen Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, der auf geringere Spielstunden im Vergleich zum Vorjahr sowie auf das eingeschränkte Konsolenangebot zurückzuführen ist.“ Allerdings glaubt sie, dass die Nutzungsstunden „voraussichtlich über dem Niveau vor der Pandemie liegen werden.“

