Gotham Knights: Last-Gen-Versionen verschoben? Alterseinstufung sorgt für Spekulationen

In Taiwan wurde der kommende Action-Titel "Gotham Knights" kürzlich mit einer Alterseinstufung versehen. Die Tatsache, dass sich die Alterseinstufung lediglich auf den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S bezieht, sorgte für das Gerücht, dass die Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One möglicherweise etwas später erscheinen. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Nachdem aus dem geplanten Release im vergangenen Jahr nichts wurde, bestätigten Warner Bros. Interactive und die Entwickler von WB Games Montreal im vergangenen Monat, dass „Gotham Knights“ im Oktober 2022 erscheinen wird.

In Taiwan wurde der kooperative Action-Titel nun mit einer Alterseinstufung versehen. Für Gesprächsstoff sorgte allerdings die Tatsache, dass in der Alterseinstufung lediglich die Umsetzungen für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S berücksichtigt werden. Von den ebenfalls angekündigten PlayStation 4- und Xbox One-Versionen ist hier jedoch keine Rede, was schnell für das Gerücht sorgte, dass die Ableger für die alten Konsolen möglicherweise etwas später erscheinen könnten.

Möglicherweise werden die Last-Gen-Versionen aber auch schlichtweg etwas später zur Prüfung eingereicht. Warten wir auf ein Statement von offizieller Seite, mit dem dahingehend für Klarheit gesorgt wird.

Batmans Sidekicks sorgen für Recht und Ordnung

Zur Geschichte von „Gotham Knights“ wird im Zuge der Alterseinstufung ausgeführt: „Batman ist tot. Eine neue weitläufige, kriminelle Unterwelt hat die Straßen von Gotham City erobert. Es liegt jetzt an der Batman-Familie Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, Gotham zu beschützen, seinen Bürgern Hoffnung, seinen Cops Disziplin und seinen Kriminellen Angst zu machen.“

Und weiter: „Von der Lösung von Mysterien, die die dunkelsten Kapitel der Stadtgeschichte verbinden, bis hin zum Sieg über berüchtigte Schurken in epischen Konfrontationen musst du dich zum neuen Dark Knight entwickeln und die Straßen vor dem Absturz ins Chaos retten.“

„Gotham Knights“ wird nach dem aktuellen Stand der Dinge am 25. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

