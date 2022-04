PS Plus: Sony bestätigt Blockierung des „Abo-Stackings“

Sony bereitet derzeit die Erneuerung des PlayStation-Plus-Abos vor. Der Dienst wird ab dem 22. Juni 2022 in ein dreistufiges Modell umgewandelt, das die Tiers Essential, Extra und Premium umfasst. Bei Spielern, die bereits über ein PlayStation-Plus- oder ein PS-Now-Abo verfügen, wird die bestehende Mitgliedschaft einfach ohne weitere Kosten durch eine der neuen Stufen ersetzt.

Dies verleitete einige Nutzer dazu, ihr Abo vorzeitig verlängern zu wollen. Kürzlich wurde jedoch berichtet, dass Sony das sogenannte „Abo-Stacking“ wohl unterbinden soll.

Sony geht in FAQ auf Abo-Stacking ein

Was vorher nur gemunkelt wurde, hat das japanische Unternehmen in einem neuen FAQ zum kommenden PlayStation-Plus-Umbau nun bestätigt. Derzeit ist es den Nutzern somit nicht möglich, ihre bestehende Mitgliedschaft sowohl über den PS Store als auch über Prepaid-Karten im Voraus zu verlängern.

„Während wir uns auf die Einführung des neuen Mitgliedschaftsdienstes PlayStation Plus vorbereiten, arbeiten wir hinter den Kulissen daran, den Übergang für alle unsere bestehenden Mitglieder so reibungslos wie möglich zu gestalten. Im Rahmen dieser Arbeiten haben wir das Stapeln von Mitgliedschaften für bestehende Kunden bis nach der Einführung vorübergehend deaktiviert“, so das Unternehmen in dem neuen FAQ-Eintrag. „Du kannst dir sicher sein, dass dein Code weiterhin gültig ist und du ihn entweder nach Ablauf und Deaktivierung deiner bestehenden Mitgliedschaft oder nach dem Start des neuen PlayStation-Plus-Service in deiner Region einlösen kannst, je nachdem, was zuerst eintritt.“

Einige Nutzer hatten in den letzten Tagen bereits davon berichtet, dass sie nicht in der Lage waren, ihre PlayStation-Plus-Mitgliedschaft zu verlängern. Während einige davon ausgingen, dass es sich dabei nur um einen temporären Fehler handelt, hatten sich andere bereits an den PlayStation-Support gewandt. Auch dort erhielten die Spieler die Antwort, dass das Stapeln deaktiviert wurde.

