Red Dead Online: Fans werfen Rockstar „absichtliches Trolling“ vor

Rockstar hat wieder ein Update für "Red Dead Online" veröffentlicht. In den Augen der Spieler ist dies jedoch so belanglos, dass sie den Entwicklern "Trolling" vorwerfen.

Während sich „GTA Online“ für Rockstar zum absoluten Selbstläufer entwickelt hat, schauen die Spieler von „Red Dead Online“ in die Röhre. Ihrer Meinung nach hätte der Western-Multiplayer so viel zu bieten, wird von den Entwicklern jedoch weitestgehend verschmäht. Nach dem letzten Update für „Red Dead Online“ glauben die Nutzer sogar, dass Rockstar sie auf den Arm nehmen will.

Spieler kritisieren mangelnde Unterstützung

Am 3. Mai hat „Red Dead Online“ sein letztes monatliches Update erhalten. Das Highlight des Updates stellt in diesem Monat ein Goldbonus auf Pferderennen sowie einige Boni in anderen Spielmodi dar. Nicht genug für die Spieler des Western-Multiplayers, die schon seit Längerem die mangelnde Unterstützung von Seiten der Entwickler kritisieren.

„Rockstar trollt die „Red Dead Online“-Community absichtlich“, heißt es in einer Antwort von Videotech auf das Update, einem prominenten Mitglied der Rockstar-Games-Community. „Ich verstehe nicht, warum sie alles tun, um die Community und das Spiel zu zerstören und gleichzeitig immer wieder „GTA Online“ in den Mittelpunkt stellen. „Red Dead Online“ ist eine verpasste Gelegenheit.“

„Ihr hättet etwas Besonderes mit „Red Dead Online“ anfangen können, aber nein, stattdessen habt ihr keine Lust mehr, es zu aktualisieren. Das ist wirklich traurig, und das kommt von jemandem, der normalerweise keine Online-Spiele spielt“, richtet sich ein weiterer RDO-Fan an die Entwickler. „So wie es jetzt ist, ist der Story-Modus meiner Meinung nach viel besser.“

Bereits zum Jahreswechsel hatte die Community von „Red Dead Online“ in den sozialen Medien den Hashtag „Save Red Dead Online“ angestoßen. Die Nutzer wollten damit auf die Missstände in dem Western-Spiel aufmerksam machen. Sie warfen Rockstar vor, „Red Dead Online“ bewusst zu vernachlässigen, da sich mit „GTA Online“ mehr Geld verdienen ließe.

