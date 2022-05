The Day Before: Release wegen Wechsel auf die Unreal Engine 5 auf 2023 verschoben

Bisher war geplant, dass das als knackige Survival-Erfahrung konzipierte Open-World-MMO „The Day Before“ in diesem Jahr für den PC und die Konsolen der neuen Generation erscheint.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Fntastic in einer aktuellen Mitteilung einräumten, wird daraus allerdings nichts mehr. Stattdessen entschloss sich das Studio dazu, noch im Laufe der Entwicklung auf die Unreal Engine 5 zu setzen, wovon „The Day Before“ sowohl technisch als auch spielerisch profitieren soll. Allerdings führt der Wechsel auf den neuen Grafikmotor dazu, dass sich der Release des Survival-MMOs auf das nächste Jahr verschiebt.

Entwickler bedanken sich für die Unterstützung

In der offiziellen Stellungnahme zur Verschiebung bedanken sich die Macher von Fntastic für die anhaltende Unterstützung der Spieler beziehungsweise Spielerinnen und führen aus: „Millionen von Menschen haben The Day Before zu ihrer Wunschliste hinzugefügt, was The Day Before zu einem der am meisten erwarteten Spiele der Welt macht. Wir fühlen und verstehen die große Verantwortung, der wir gegenüberstehen, und freuen uns, mit großer Dankbarkeit in unseren Herzen bekannt zu geben, dass The Day Before auf die neue Unreal Engine 5-Technologie umsteigt. Das Gameplay von The Day Before noch fantastischer.“

Als neuen Releasetermin von „The Day Before“ riefen die Verantwortlichen von Fntastic den 1. März 2023 aus. Dieser gilt vorerst allerdings nur für den PC. Wann die aktuelle Konsolen-Generation in Form der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S versorgt wird, wurde leider nicht verraten.

Quelle: IGN

