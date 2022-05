The Callisto Protocol: Entwickler versprechen eine „schaurige und unangenehme Erfahrung“

Ende 2020 kündigten die Entwickler der Striking Distance Studios mit „The Callisto Protocol“ einen neuen Science-Fiction-Horror-Titel für die Konsolen und den PC an.

Als Game-Director des ambitionierten Projekts fungiert der Branchen-Veteran Glen Schofield, der seinerzeit zu den führenden Köpfen hinter dem originalen „Dead Space“ gehörte. Im Zuge eines aktuellen Tweets legten die Verantwortlichen der Striking Distance Studios noch einmal nach und stimmten die Spieler auf eine schaurige Spielerfahrung ein, die ihnen mehr als einen kalten Schauer über den Rücken jagen wird.

Gleichzeitig wurde versprochen, dass wir uns bald auf neue Details zum Horror-Abenteuer freuen dürfen. Ein konkreter Termin für eine mögliche Präsentation wurde allerdings nicht genannt.

Wie die Striking Distance Studios bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung von „The Callisto Protocol“ verlauten ließen, verfolgt das Studio mit dem Horror-Titel große Ziele und möchte nicht weniger als eines der gruseligsten Videospiele aller Zeiten abliefern. Auf der PlayStation 5 wird dieses Vorgaben laut Entwicklerangaben von Features wie dem 3D-Sound oder den exklusiven Features des DualSense-Controllers unterstützt.

„Wir werden sehen, wie wir das zum Laufen bringen können. Aber ich denke, wir können ein paar Schrecken aus dem Controller selbst herausholen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die uns wirklich helfen werden, einen Survival-Horror der nächsten Generation zu schaffen“, hieß es zu den Funktionen des DualSense-Controllers.

„The Callisto Protocol“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Horror lighting isn’t easy. Demetrius & Atsushi & the lighters r amazing. These two have been with me since Dead Space. True friends, they have made @CallistoTheGame scary, moody, creepy & uncomfortable. It’s perfect! Info soon! pic.twitter.com/JIi0QYtrEB

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) May 6, 2022