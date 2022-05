Crossroads: Coop-Action in einem präapokalyptischen Setting vorgestellt

Mit „Crossroads“ kündigten die Entwickler der Piece of Cake Studios in dieser Woche ihr neuestes Projekt an, das laut offiziellen Angaben reichlich Coop-Action in einem präapokalyptischen Setting verspricht.

Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, schlüpft ihr in „Crossroads“ in die Rolle eines übernatürlichen Jägers, der sich der sogenannten Bruderschaft anschließt und den Kampf gegen eine dunkle Bedrohung aufnimmt. In den weitläufigen Arealen der Vereinigten Staaten von Amerika öffneten dunkle Mächte eines schicksalhaften Tages Portale, die übernatürlichen Kreaturen den Weg in unsere Welt ebneten.

Schnell wird klar, dass die Dämonen, Werwölfe, Vampire oder andere tödliche Kreaturen Jagd auf die Menschen machen und den Fortbestand der menschlichen Rasse bedrohen.

Nehmt den Kampf gegen die tödliche Bedrohung auf

Verängstigt und unfähig zu kämpfen, wurde die Bevölkerung aus den betroffenen Gebieten evakuiert. Auch wenn die besagten Gebiete schnell unter Quarantäne gestellt wurden, gelang es den menschlichen Armeen nicht, die Monster zurückzuschlagen. Hier kommen die eingangs erwähnten Jäger der Bruderschaft zum Einsatz, die sich im Untergrund seit Jahrhunderten auf ein Szenario dieser Art vorbereitet haben und mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten den Kampf gegen die Monster aufnehmen.

Ob ihr den Kampf um das Überleben der Menschheit alleine oder kooperativ mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen in Angriff nehmt, ist in „Crossroads“ euch überlassen. Anbei der offizielle Trailer zur Ankündigung der präapokalyptischen Coop-Action. Ein konkreter Releasetermin oder Details zu den versorgten Plattformen wurden bisher nicht genannt.

