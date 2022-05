Metal Gear Solid: Insider bestätigt Arbeiten an einem Remake

In der Vergangenheit hielten sich recht hartnäckig die Gerüchte um ein groß angelegtes Remake zum legendären Stealth-Klassiker "Metal Gear Solid". Für frischen Gesprächsstoff sorgt ein bekannter Insider, der die Arbeiten an dem Remake bestätigte.

Befindet sich ein Remake zu "Metal Gear Solid" in Arbeit?

Bereits im September des Jahres 2020 erreichte uns erstmals das Gerücht, dass an einem groß angelegten Remake des legendären Stealth-Klassikers „Metal Gear Solid“ aus dem Jahr 1998 gearbeitet wird.

Für die entsprechenden Gerüchte sorgte seinerzeit der Youtube-Kanal „RedGamingTech“, der sich bei seinen Informationen auf nicht näher genannte Quellen bezog, die mit ihren Aussagen in der Vergangenheit jedoch zu 100 Prozent richtig gelegen haben sollen. Nachdem es um dieses Thema zuletzt recht still wurde, sorgt nun ein alter Bekannter für neuen Gesprächsstoff.

Wie der Insider „AccountNGT“ bestätigte, soll sich das Remake zu „Metal Gear Solid“ in der Tat in Entwicklung befinden. Konkretere Details zum verantwortlichen Entwicklerteam oder den versorgten Plattformen konnte oder wollte „AccountNGT“ allerdings nicht nennen.

Virtuous? Oder doch Bluepoint Games?

In der Vergangenheit wurden gleich mehrere Studios mit dem möglichen „Metal Gear Solid“-Remake in Verbindung gebracht. Darunter die Entwickler von Virtuous, die unbestätigten Berichten zufolge zudem an einer Neuauflage von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ arbeiten sollen. Auch die mittlerweile zu den PlayStation Studios gehörenden und auf Remakes spezialisierten „Demon’s Souls“-Macher von Bluepoint Games wurden zuletzt immer wieder als mögliche Entwickler des „Metal Gear Solid“-Remakes ins Gespräch gebracht.

Weitere Meldungen zum Thema:

Hier dürfte sich im Fall der Fälle natürlich die Frage stellen, ob ein mögliches „Metal Gear Solid“-Remake von Bluepoint Games dazu führen würde, dass die Neuauflage exklusiv für die PS5 erscheint. Und was spricht eigentlich für die Glaubwürdigkeit von „AccountNGT?“ Im Prinzip einiges, da der Insider in der Vergangenheit immer wieder für korrekte Vorhersagen zu haben war. Zuletzt leakte er beispielsweise die laufenden Arbeiten an Quantic Dreams „Star Wars: Eclipse“.

Eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten um das „Metal Gear Solid“-Remake steht aber weiterhin aus.

Quelle: Comicbook

